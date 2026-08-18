Luego de 5 años de ausencia, y sin operaciones dentro de la UE, la exchange más grande del mundo quiere volver a ofrecer sus servicios en el Reino Unido

Binance podría estar preparando su regreso al mercado británico, cinco años después de que la autoridad financiera del Reino Unido bloqueara a su filial local para realizar actividades reguladas.

La compañía planea solicitar una nueva autorización ante la Financial Conduct Authority (FCA) cuando se abra el período de solicitudes el próximo 30 de septiembre.

El movimiento representa un nuevo intento de Binance por recuperar presencia directa en uno de los principales mercados financieros del mundo.

Sin embargo, la compañía deberá superar un proceso de autorización que exigirá demostrar estándares de cumplimiento, gobierno corporativo y controles contra el lavado de dinero.

Además, se debe recordar que actualmente la exchange más grande del mundo se encuentra también fuera de la Unión Europea (UE) ya que no pudo acoplarse a la ley MiCA.

La fecha límite de Binance ante la FCA

El Reino Unido estableció un nuevo marco regulatorio para las empresas de criptomonedas y según la FCA, las solicitudes para obtener autorización bajo el nuevo régimen podrán presentarse entre el 30 de septiembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

El nuevo sistema entrará formalmente en vigor el 25 de octubre de 2027 y las compañías que quieran desarrollar actividades reguladas deberán obtener autorización bajo la legislación financiera británica; el registro existente contra el lavado de dinero no se convertirá automáticamente en una autorización bajo el nuevo esquema.

La FCA también contempló que determinadas compañías extranjeras podrían solicitar autorización mediante una sucursal británica, sin embargo, ese mecanismo puede implicar una evaluación más amplia de la estructura y las operaciones de la empresa solicitante.

Los problemas de Binance con la FCA

Se debe recordar que en junio de 2021, la FCA impuso restricciones a Binance Markets Limited y señaló que la compañía no podía realizar actividades reguladas en el Reino Unido sin autorización previa.

En aquel momento, el organismo también advirtió que ninguna otra entidad del grupo Binance contaba con autorización para desarrollar actividades reguladas en el país.

Dos años después, Binance Markets Limited canceló sus permisos ante la FCA, y desde entonces, ninguna entidad del grupo Binance posee una autorización británica para desarrollar actividades reguladas.

Es por eso que a partir de ahora, la exchange más grande del mundo deberá comenzar nuevamente el proceso bajo las reglas del nuevo régimen.

La FCA endureció sus requisitos

Por otra parte, las estadísticas históricas de la FCA mostraron que el organismo aplicó un filtro estricto a las empresas de criptomonedas.

Según los datos publicados por el regulador, desde 2020 hasta julio de 2026, recibió cientos de solicitudes de registro bajo las normas contra el lavado de dinero.

Solo una parte de ellas terminó en registros aprobados, mientras que muchas otras fueron retiradas por los propios solicitantes.

La nueva regulación buscará elevar los estándares del sector y reforzar la protección de los consumidores, ya que las compañías deberán demostrar que cuentan con estructuras adecuadas de control y que cumplen los requisitos establecidos por el regulador antes de poder operar bajo el nuevo régimen.

Los problemas de Binance en otros países

El regreso de Binance ocurre además en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la exchange que se tuvo que retirar de la EE.UU. y la Unión Europea.

En Estados Unidos, Binance se declaró culpable en 2023 de violaciones relacionadas con las normas contra el lavado de dinero y sanciones, y acordó pagar más de u$s4.300 millones en sanciones.

En paralelo, Binance también enfrentó nuevas acusaciones relacionadas con operaciones vinculadas a Irán, ya que reportes recientes sostuvieron que fondos relacionados con entidades iraníes habrían circulado a través de la plataforma.

Por su parte, la exchange rechazó las acusaciones y sostuvo que mantiene una política de tolerancia cero frente a las violaciones de sanciones.

En esta línea, Binance dejó de operar en la Unión Europea a principios del pasado mes de junio debido a que el exchange no se adecuó a la nueva reglamentación que impuso la ley MiCA dentro del bloque.

Estas cuestiones podrían convertirse en un elemento relevante para cualquier evaluación de la FCA, especialmente porque el organismo británico impuso el cumplimiento normativo y la capacidad de supervisión en el centro de su nuevo régimen.

Se debe recordar que Binance, más allá de estos avatares, sigue siendo la exchange más grande del mundo, ya que, según los datos de CoinGecko, la empresa lideró el segundo trimestre del año, donde concentró el 38,7% del volumen spot acumulado entre las diez principales entidades.

La importancia del regreso de Binance al Reino Unido

Si Binance consigue la autorización, el retorno representaría un cambio significativo respecto de la relación que mantiene actualmente con el Reino Unido.

La compañía ya presta servicios a usuarios internacionales desde fuera del país, pero una autorización de la FCA le permitiría operar dentro del nuevo marco regulatorio británico y competir nuevamente de manera más directa en ese mercado.

Sin embargo, la solicitud todavía no equivale a una licencia concedida, ya que Binance deberá presentar su expediente, demostrar que cumple con los requisitos y superar la evaluación de la FCA.

El calendario será clave, ya que las solicitudes comenzarán el 30 de septiembre de 2026, finalizarán el 28 de febrero de 2027 y el nuevo régimen entrará en vigor en octubre de ese año.

Si Binance obtiene nuevamente el aval británico significaría que demostró, cinco años después del enfrentamiento con la FCA, que su estructura global sí pudo satisfacer las exigencias de uno de los reguladores financieros más estrictos del mundo, lo que abre una posible ventana de apertura ante la UE