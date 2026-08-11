Los datos de CoinGecko mostraron que el top 10 de las principales exchanges spot movieron unos u$s1.95 billones durante el segundo trimestre de 2026

El mercado de criptomonedas en 2026 se encuentra en una competencia cada vez más intensa entre las grandes exchanges centralizadas (CEX).

Aunque Binance todavía tiene una amplia ventaja sobre sus competidores, el resto de las exchanges mostraron cambios importantes y reflejaron una industria en la que los derivados, la regulación y los servicios institucionales tienen un peso creciente.

De acuerdo con los datos relevados por CoinGecko, las diez principales exchanges por volumen de operaciones spot movieron aproximadamente unos u$s1.95 billones durante el segundo trimestre de 2026, un 27,9% menos que en el trimestre anterior.

Los 10 mayores exchanges spot de 2026

El ranking correspondiente al segundo trimestre queda conformado de la siguiente manera:

Binance

Bybit

Gate

OKX

Coinbase

KuCoin

MEXC

Crypto.com

Bitget

Kraken

Binance mantiene una ventaja difícil de alcanzar

Binance sigue encabezando el liderazgo de las exchanges y durante el segundo trimestre concentró 38,7% del volumen spot acumulado entre los diez principales exchanges, casi cuatro veces la participación de su competidor inmediato.

La plataforma mantuvo su posición gracias a su elevada liquidez, una amplia cantidad de pares de negociación y una oferta que abarca desde operaciones spot hasta futuros, contratos perpetuos y productos destinados a inversores institucionales.

Sin embargo, su liderazgo en volumen no significa que tenga la misma posición en todos los mercados, ya que las condiciones regulatorias se convirtieron en un factor cada vez más determinante para los exchanges que buscan operar a escala internacional.

Se debe recordar que esta entidad todavía no puede operar en la Unión Europea (UE) debido a que no se amoldó a las normas vigentes que estableció el bloque para que operen las exchanges bajo la regulación MiCA.

¿Qué se debe tener en cuenta al elegir una exchange?

Por otro lado, Agustín Crivelli, economista UBA y CONICET, aseguró que se deben considerar diferentes variables a la hora de elegir qué exchanges conviene para guardar las criptomonedas.

"La primera es regulatoria, ya que la exchange debería estar registrada ante el organismo competente de su jurisdicción (en Argentina ante la CNV). Una exchange no regulada puede desaparecer de un día para el otro sin ningún recurso legal disponible para el usuario", aseveró.

La segunda es la prueba de reservas, según confirmó el economista, ya que tras el colapso de FTX en 2022 (que evaporó u$s8.000 millones de fondos de clientes) el estándar mínimo exigible es que la exchange publique auditorías periódicas demostrando que los activos de los usuarios existen y están respaldados 1 a 1, y si una etidad no publica esto, hay que asumir que tiene algo que ocultar.

"La tercera es liquidez y volumen real. Un spread amplio entre precio de compra y venta, o dificultad para ejecutar órdenes de tamaño moderado, indica liquidez insuficiente (lo que se traduce en pérdidas concretas al operar)", agregó.

Para el economista, la cuarta variable sería la seguridad técnica, ya que se debe tener la autenticación de dos factores, historial sin hackeos mayores, porcentaje de fondos en cold storage, y política de compensación en caso de brecha.

Por último, Crivelli sostuvo que la quinta variable, muchas veces ignorada, son las comisiones reales totales, no solo la comisión de trading, sino también los costos de retiro, conversión y custodia.

Pros y contras de exchange centralizada vs. billetera de autocustodia

En relación a los pros y contras de elegir una exchange centralizada, Crivelli aseguró que este tipo de entidades gana en comodidad, pero también confirmó que pierde en seguridad soberana.

Sus ventajas son claras: según detalló el economista, serían su interfaz simple, la conversión inmediata entre activos, el acceso a productos financieros como staking o préstamos y soporte ante errores, ya que para el usuario no técnico, es la única opción práctica.

Dentro de las contras, Crivelli manifestó que la más importante la sintetizó la comunidad cripto en una frase que el colapso de FTX volvió profética: "not your keys, not your coins".

"Si la exchange quiebra, es hackeada, congela retiros o simplemente decide que no te devuelve tus fondos, el usuario no tiene recurso técnico, ya que es un acreedor más en la fila del concurso. Sobran estos casos como FTX, Celsius, Mt. Gox, Bitfinex. La historia de las exchanges centralizadas es también la historia de sus colapsos", aseveró.

La billetera de autocustodia, las hardware wallets como Ledger o Trezor, o software wallet con seed phrase controlada por el usuario, según aseguró el economista, invierten esta ecuación.

"Nadie puede confiscar, congelar ni acceder a los fondos sin las claves privadas. La contra es proporcional: quien pierde o olvida su seed phrase pierde el acceso para siempre, sin soporte posible. La responsabilidad es total y no es transferible", añadió Crivelli.

La solución práctica para montos significativos, es híbrida, según concluyó el economista, sería usar una exchange para operar y utilizar la autocustodia para guardar.