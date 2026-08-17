La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un alza del 1,23% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Bitcoin subió un 1,23% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s64.066,25 este lunes, con una capitalización de mercado de u$s1,29 billones.

CoinMarketCap registra este lunes 17 de agosto un total de u$s2,19 billones en capitalización de mercado para más de 39.270 criptomonedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales creció un 0,88% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,65%, mientras que Ethereum posee un 10,50%, y las otras monedas sumaron el 30,85%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, lunes 17 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.066,25 (1,23%)

Ethereum: u$s1.907,27 (0,93%)

BNB: u$s606,70 (-0,06%)

Ripple: u$s1 (0,17%)

Solana: u$s75,98 (0,56%)

Cardano: u$s0,17 (-1,38%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,31%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,49%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este lunes 17 de agosto:

Bitcoin: $102,01 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $964.757,43

Ripple: $1.595,04

Solana: $120.817,30

Cardano: $277,60

Polkadot: $1.205

Dogecoin: $111,86

Polygon: $123,98

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al lunes 17 de agosto:

USDT: $1.584

DAI: $1.586,96

USDC: $1.589,45

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo conocido como Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en transformar el sistema financiero global. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

Con el paso del tiempo, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha estado bajo escrutinio por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante, con un impacto significativo en el sector financiero global.