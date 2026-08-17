La criptomoneda de mayor capitalización ganó 1,23% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Este lunes, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 1,23% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s64.056,50, con un mercado circulante equivalente a u$s1,29 billones, según Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,19 billones para el mercado global de criptomonedas este lunes 17 de agosto, abarcando 39.270 monedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 0,89% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,65%, Ethereum mantiene un 10,50%, y el resto agrupa el 30,85%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El lunes 17 de agosto, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s64.056,50 (1,23%)

Ethereum: u$s1.907,36 (0,96%)

BNB: u$s606,70 (-0,06%)

Ripple: u$s1 (0,16%)

Solana: u$s75,99 (0,53%)

Cardano: u$s0,17 (-1,46%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,35%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,44%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al lunes 17 de agosto:

Bitcoin: $102,02 millones

Ethereum: $0

BNB: $964.757,43

Ripple: $1.595,04

Solana: $120.817,30

Cardano: $277,60

Polkadot: $1.205

Dogecoin: $111,86

Polygon: $123,98

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al lunes 17 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.584

DAI: $1.586,80

USDC: $1.589,45

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas antes mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos. De esta forma, puede fondearse fácilmente para adquirir criptomonedas.

Luego, habrá que elegir la divisa digital en la que se desee invertir y comprarla con pesos. Algunas exchanges además permiten adquirir monedas digitales con tarjeta de crédito, ya sea a través de un proveedor internacional o Mercado Pago.

Estas exchanges, además, permiten canjear entre distintos tipos de activos virtuales y realizar transferencias de criptomonedas por medio de QR o clave pública a otras exchanges y billeteras sin custodia.

Otra posibilidad es adquirir estos activos mediante el sistema persona a persona (P2P), en el que un usuario compra y otro vende divisa virtual.

Así, es posible permite elegir entre varios medios de pago, como saldos en cuentas bancarias o fintech, plataformas como PayPal o similares, etcétera. La clave es revisar los detalles del vendedor, como su reputación, cantidad de operaciones, tiempo promedio de liberación, etcétera.

Los expertos recomiendan evitar plataformas que no cumplen con los requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Es decir, que no contemplan mecanismos de detección de palabras o enlaces maliciosos que los estafadores suelen utilizar para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, diseñados para robar sus datos y vaciar sus cuentas.