El fundador de PayPal invirtió 76 millones de dólares en una petrolera argentina y refuerza su apuesta por Vaca Muerta y el nuevo ciclo energético

El ingreso de Thiel respalda la expansión en Vaca Muerta y la capacidad exportadora del sector energético, clave para la tesis del inversor sobre infraestructura.

La apuesta en la compañía liderada por Miguel Galuccio destaca por ser el único activo fuera de Estados Unidos en el portafolio declarado ante la SEC.

El fondo Thiel Macro LLC de Peter Thiel invirtió u$s76 millones en Vista Energy, convirtiendo a la petrolera en su segunda mayor posición accionaria.

Peter Thiel profundizó su estrategia sobre el sector energético argentino mediante una inversión de u$s76 millones en Vista Energy, ejecutada por su fondo Thiel Macro LLC durante el segundo trimestre.

La operación quedó registrada en el formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, documento que revela las principales posiciones accionarias administradas por el empresario tecnológico.

Al cierre del período, el fondo acumulaba casi 1,2 millones de acciones de Vista, transformando a la petrolera en su segunda mayor inversión, únicamente superada por Amazon dentro del portafolio.

El posicionamiento adquiere una dimensión singular porque Vista fue el único activo con sede fuera de Estados Unidos dentro del portafolio informado ante la SEC, reflejando la prioridad estratégica que Thiel asigna al proyecto liderado por Miguel Galuccio.

Vaca Muerta gana escala con nuevas inversiones

El desembarco de Thiel coincide con una etapa decisiva para Vaca Muerta, donde la expansión de la infraestructura comienza a redefinir el potencial exportador del petróleo argentino hacia mercados internacionales.

En ese escenario, Vista participa activamente del desarrollo del sistema VMOS, integrado por oleoducto y puerto, considerado una obra determinante para multiplicar la capacidad logística del crudo nacional.

La infraestructura tiene previsto iniciar operaciones durante el próximo año y aparece como uno de los proyectos más relevantes para sostener el crecimiento estructural del sector energético argentino.

Ese contexto acompaña la consolidación de Vista como uno de los principales productores independientes del país, con 160.000 barriles diarios equivalentes entre petróleo y gas, exportando alrededor del 70%.

La relación de Peter Thiel con Argentina

La relación de Peter Thiel con Argentina evolucionó desde una mirada exclusivamente financiera hacia una presencia cada vez más visible, combinando inversiones estratégicas con decisiones personales desarrolladas en Buenos Aires.

Fuentes cercanas al empresario confirmaron que adquirió una residencia en Capital Federal e inscribió a sus hijas en colegios porteños, fortaleciendo un vínculo estable con la Ciudad.

Su integración al ámbito local también incluyó la participación en torneos de ajedrez organizados por un tradicional club del barrio de Almagro, actividad que mantuvo con perfil discreto.

Durante abril, Thiel mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei, impulsado por una afinidad ideológica libertaria y por el interés compartido en el rumbo económico argentino.

Funcionarios presentes señalaron que el inversor consultó especialmente sobre la sostenibilidad de las reformas económicas y la continuidad del impuesto a la riqueza para grandes patrimonios.

Su agenda continuará el 1 y 2 de septiembre en el foro Vientos de Cambio, donde compartirá espacio con Luis Caputo, Federico Sturzenegger, José Luis Daza e inversores internacionales.

La tesis energética detrás de la inversión de Thiel

La expansión de Vista en Vaca Muerta también se apoya en la incorporación de nuevos activos, una estrategia impulsada por Miguel Galuccio para ampliar la escala operativa de la compañía.

La firma busca aumentar su producción y con ese objetivo compró a Equinor los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, incorporando 22.000 barriles diarios equivalentes a su portafolio.

Según el propio Galuccio, la incorporación de esos activos permitió a Vista "dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta".

La apuesta de Peter Thiel por la compañía también responde a una visión económica que cuestiona el predominio de la economía digital sobre la infraestructura material del desarrollo.

El empresario sostiene que Occidente dedicó demasiados esfuerzos a los "bits" y descuidó los "átomos", la base física que, según su tesis, sostiene el crecimiento económico.