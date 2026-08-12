Cómo funciona este modelo de negocio en Argentina y por qué los yacimientos hidrocarburíferos locales se transformaron en un polo de desarrollo tecnológico

El modelo monetiza energía en redes eólicas (Irlanda) o nucleares (Ucrania), recuperando hasta el 93% y generando millones.

Argentina utiliza gas de venteo en Vaca Muerta para minar BTC, reduciendo emisiones y generando electricidad para IA.

La minería de Bitcoin (BTC) experimenta un giro estratégico en su modelo de negocios a nivel global. Lejos de la narrativa tradicional que señalaba a la actividad por su elevado consumo eléctrico, el sector comenzó a posicionarse como un comprador de última instancia capaz de absorber los excedentes energéticos que los sistemas eléctricos tradicionales no pueden transportar ni almacenar.

Un conjunto de investigaciones publicadas recientemente reveló cómo diferentes países están utilizando la flexibilidad operativa de los centros de cómputo para transformar energía desperdiciada o aislada en recursos financieros tangibles.

El caso argentino: del gas de venteo en Vaca Muerta al desarrollo de IA

La lógica de convertir un pasivo ambiental y energético en un activo digital cuenta con un antecedente de fuerte desarrollo en la Argentina, con epicentro en la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En la producción no convencional de petróleo y gas, los yacimientos suelen encontrarse con el fenómeno del gas asociado o de venteo (flare gas): volúmenes de gas natural que emergen durante la extracción de crudo en zonas donde no existen gasoductos conectados para conducirlo hacia los centros urbanos.

Históricamente, la industria quemaba o venteaba ese recurso a la atmósfera, generando emisiones y desperdiciando combustible.

En ese escenario, startups y firmas de tecnología argentinas replicaron y adaptaron el modelo probado en yacimientos de Texas (Estados Unidos), instalando usinas generadoras y contenedores con equipos de cómputo (datacenter modulares) a pie de pozo.

Mediante este esquema, el gas de desecho se canaliza hacia un motogenerador que produce electricidad in situ, alimentando los servidores de minería de Bitcoin instalados dentro de los contenedores situados en el medio del yacimiento.

Esta solución ofrece un triple impacto en la matriz productiva local:

Monetización directa: Convierte un insumo sin valor comercial o sin posibilidad de transporte en divisas a través de activos digitales

Mitigación ambiental: Al reducir el quemado directo de gas en la antorcha o su liberación, disminuye la huella de carbono de las operaciones petroleras

Escalabilidad hacia la Inteligencia Artificial (IA): La infraestructura energética y de cómputo montada a pie de pozo está comenzando a reorientarse hacia la venta de capacidad de cómputo para procesar modelos de Inteligencia Artificial, un segmento B2B que demanda volúmenes masivos de electricidad constante

De este modo, la capacidad de la minería de Bitcoin para actuar como una "batería virtual" y un comprador flexible de energía demuestra que la actividad puede integrarse con éxito tanto en redes renovables europeas como en la industria hidrocarburífera no convencional de la Patagonia argentina.

El modelo internacional: absorción eólica en Irlanda y redes aisladas en Ucrania

En Irlanda, un análisis publicado en la revista científica Energy Economics modeló la instalación de módulos de minería de 20 MW integrados a parques eólicos.

En ese país, el ritmo de generación eólica suele superar la capacidad de absorción de la red nacional en momentos de pico de viento, obligando a apagar aerogeneradores.

Según el estudio, la presencia de instalaciones de cómputo permite capturar hasta el 93% de la electricidad desaprovechada, elevando los ingresos del parque renovable e incrementando su factor de capacidad efectivo.

Por su parte, en Ucrania, donde la destrucción de líneas de transmisión de alta tensión dejó a varias centrales nucleares operando por debajo de su capacidad teórica y desconectadas de los centros de consumo masivo, proyecciones del sector estiman que el despliegue de 750 MW en capacidad de minado podría generar ingresos superiores a los u$s1.000 millones en un período de cinco años, inyectando fondos clave para la reconstrucción de la infraestructura energética golpeada.