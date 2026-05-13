El oficialismo busca posicionar a la Argentina como destino atractivo para inversiones en energía, IA y economía del conocimiento

El Gobierno volvió a mover fichas para seducir inversores internacionales. En las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con pesos pesados del mundo tecnológico y energético, en una agenda que mezcló inteligencia artificial, petróleo y señales sobre el rumbo económico de la gestión de Javier Milei.

Uno de los encuentros más resonantes fue con Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y figura clave en el ecosistema tecnológico y geopolítico de Estados Unidos.

"Excelente reunión con José Luis Daza, Santiago Bausili y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica", escribió Caputo en X.

Antes del encuentro con Thiel, el ministro recibió en el Palacio de Hacienda a ejecutivos de Chevron, junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

"Nos compartieron que veremos mejoras significativas en cuanto a eficiencia en el próximo año, reduciendo el diferencial de costos que hoy existe con la cuenca de Permian", explicó Caputo.

Y agregó: "También dialogamos sobre el nuevo proyecto RIGI por más de u$s10.000 millones que la compañía nos anunció hace pocos días durante nuestro viaje a los Estados Unidos".

El interés de Peter Thiel en el modelo Milei

La relación entre Thiel y el oficialismo no es nueva. El empresario, una de las figuras más influyentes de Silicon Valley y cofundador de PayPal junto a Elon Musk, ya mantuvo al menos dos encuentros con Javier Milei desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.

El primer contacto oficial fue en febrero de 2024, cuando Thiel visitó la Casa Rosada junto a su pareja, Matt Danzeisen, en una reunión que se manejó con fuerte hermetismo.

Meses después, en abril, Thiel volvió y mantuvo reuniones privadas junto a empresarios y referentes financieros locales, de las que también participó Santiago Caputo.

Según trascendió, el foco de esas conversaciones estuvo puesto en entender la visión económica y sociocultural del oficialismo y el modelo de transformación que impulsa Milei para la Argentina.

El interés de Thiel también tiene una dimensión estratégica. Además de su trayectoria en el mundo fintech, es uno de los principales accionistas de Palantir, compañía especializada en big data e inteligencia artificial aplicada a defensa, seguridad e inteligencia.

Fundada en 2003 con apoyo inicial de la CIA, la empresa trabaja con agencias estatales estadounidenses, fuerzas militares y grandes corporaciones globales.

Ese recorrido convirtió a Thiel en un actor de peso tanto en el ecosistema tecnológico como en los círculos de poder de Washington.