El autor de Padre Rico, Padre Pobre recuperó el legado de su mentor para interpretar el futuro de Bitcoin y la inteligencia artificial. Los detalles

La inteligencia artificial y la revolución financiera impulsan a los emprendedores a adaptarse, mientras los empleos rutinarios enfrentan riesgos.

El autor sostiene que Bitcoin, cotizando hoy cerca de 62.773 dólares, es una cobertura clave contra el aumento de la deuda en Estados Unidos.

Robert Kiyosaki vincula el futuro de Bitcoin y la inteligencia artificial con las enseñanzas de su mentor, Buckminster Fuller, sobre el propósito social.

Robert Kiyosaki volvió a vincular su historia personal con las enseñanzas de quien considera su mayor maestro para interpretar el presente de Bitcoin y el avance acelerado de la inteligencia artificial.

En una publicación cargada de simbolismo, el autor de Padre Rico, Padre Pobre planteó que la revolución tecnológica trasciende las finanzas y comienza con descubrir un propósito capaz de beneficiar a otros.

El mentor que transformó la vida de Kiyosaki

Para Robert Kiyosaki, un futurista no predice acontecimientos aislados, sino que dedica su vida a identificar tendencias tecnológicas y sociales capaces de transformar profundamente el funcionamiento de las sociedades.

Esa forma de entender el futuro nació durante tres veranos de estudio junto a R. Buckminster Fuller, una de las figuras intelectuales más influyentes e innovadoras del siglo pasado.

Fuller fue arquitecto, inventor y teórico de sistemas, reconocido mundialmente por desarrollar la cúpula geodésica y por impulsar soluciones destinadas a construir viviendas utilizando menos recursos materiales disponibles.

Su trabajo también proponía mejorar la distribución global de los recursos, defendiendo un principio constante: hacer más con menos para elevar la calidad de vida de la mayor cantidad posible.

Antes de conocerlo, Kiyosaki había construido un negocio exitoso de merchandising para bandas de rock, aunque recuerda que la rentabilidad nunca logró llenar la sensación persistente de vacío profesional.

El escritor afirma que aquellos veranos cambiaron definitivamente el rumbo de su vida y por eso suele definir a Fuller como el "genio amable del planeta" con enorme admiración.

La enseñanza decisiva fue filosófica antes que financiera: Fuller sostenía que nadie pertenece únicamente a sí mismo y que el verdadero propósito consiste en dedicar la vida al servicio de los demás.

Inspirado por esa filosofía, Kiyosaki dedicó las décadas siguientes a enseñar libertad financiera a millones de personas, convencido de que la educación era la principal forma de servicio que podía ofrecer.

Hoy sostiene que Bitcoin y la inteligencia artificial reflejan la reestructuración de la riqueza y del trabajo imaginada por Fuller, aunque aclara que esa conexión es una interpretación propia porque el futurista murió en 1983.

Bitcoin e inteligencia artificial según la visión de Kiyosaki

Las condiciones actuales vuelven especialmente vigente ese mensaje porque Bitcoin cotiza cerca de u$s62.773, aproximadamente un 50% por debajo del máximo histórico superior a u$s126.000 alcanzado durante octubre de 2025.

Lejos de modificar su estrategia, Kiyosaki continúa defendiendo la criptomoneda como una cobertura frente a la impresión de dinero y al crecimiento sostenido de la deuda de Estados Unidos desde 2012.

Su proyección permanece entre las más ambiciosas del mercado, ya que sostiene que Bitcoin podría alcanzar un precio de u$s750.000 después de producirse un eventual "reset financiero" global.

La inteligencia artificial constituye el segundo pilar de su argumento, impulsada por inversiones multimillonarias en infraestructura que aceleran la creación de riqueza mientras reemplazan numerosos trabajos rutinarios y administrativos.

Según Kiyosaki, quienes mantengan una mentalidad exclusivamente orientada al empleo tendrán mayores posibilidades de ser desplazados, mientras los emprendedores podrán convertir la IA en una herramienta de crecimiento.

Algunos analistas encuentran una posible relación entre el enorme gasto destinado a centros de datos, el estrés crediticio derivado de esa expansión y un mayor interés por activos escasos como Bitcoin.

Aun así, esas proyecciones deben interpretarse con cautela porque describen hipótesis sobre correlaciones futuras y no relaciones demostradas entre la expansión de la inteligencia artificial y el precio de Bitcoin.