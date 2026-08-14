Al igual que celebridades como Snoop Dogg o Paris Hilton, el campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers confía en Bitcoin como una buena inversión

Su visión se centra en la adopción global de activos digitales y la educación financiera, no solo en la volatilidad de precios.

Tristan Thompson, campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016, reveló que compra Bitcoin (BTC) todos los días y que utiliza una estrategia de acumulación periódica, conocida como Dollar-Cost Averaging (DCA).

Su mensaje para otros jugadores de la liga fue muy simple, ya que, según el exdeportista de élite, no se debe intentar adivinar el precio de la criptomoneda, sino que hay que pensar en el largo plazo.

El ex jugador de los Cavaliers contó en una entrevista con The Pomp Podcast que suele recomendarles a sus compañeros que incorporen Bitcoin de manera constante a sus inversiones.

En lugar de esperar una determinada cotización para ingresar al mercado, Thompson apuesta por comprar regularmente Bitcoin para así poder acumular el activo con el paso del tiempo.

"Compra todos los días, acumula, acumula tu oro digital. No querrás tener 70 años y que tus nietos te digan: Abuelo, ¿por qué no compraste más Bitcoin cuando estaba a u$s63.000? Si miras los últimos 14 años, se ha apreciado más de 60 % por año. Nombra una cuenta de ahorros que haga eso. No la encontrarás", aseveró el deportista.

Una estrategia que evita intentar adivinar el mercado

La metodología que describe Thompson es el DCA, y se trata de realizar compras de manera periódica, independientemente de que el precio del activo esté subiendo o bajando.

La lógica detrás de esta estrategia es reducir la dependencia de acertar cuál es el mejor momento para invertir, un plan similar al que usa, a gran escala, Michael Saylor en Strategy.

Actualmente, BTC se encuentra en un momento de fuerte volatilidad, ya que según los datos de Binance, el activo cotizaba cerca de los u$s62.700, alrededor de un 50% por debajo de su máximo histórico de octubre de 2025, cuando alcanzó los u$s126.080.

Para Thompson, sin embargo, las fluctuaciones de corto plazo no son el principal argumento para decidir si comprar o vender, ya que su estrategia está vinculada a una visión de largo plazo sobre la expansión de Internet y la adopción de nuevas tecnologías financieras.

Bitcoin más allá del precio

El campeón de 2016 también explicó que su interés por Bitcoin no se basa exclusivamente en una eventual caída del dólar estadounidense, sino que su argumento apunta a la creciente adopción de las criptomonedas y a la posibilidad de que los activos digitales tengan un papel cada vez más importante en la economía global.

Thompson consideró que Estados Unidos todavía tiene margen para avanzar en materia de adopción frente a algunas regiones de Asia y Medio Oriente.

El deportista también mencionó los cambios regulatorios en Estados Unidos como posibles catalizadores para una mayor participación institucional en el mercado cripto.

Entre los factores que destacó aparecen la GENIUS Act y la posible aprobación de la CLARITY Act, dos iniciativas regulatorias que podrían modificar el marco para los activos digitales y favorecer la entrada de nuevos actores institucionales, según su interpretación.

De la NBA a las inversiones cripto

La relación de Thompson con Bitcoin forma parte de una tendencia más amplia entre deportistas profesionales que comenzaron a involucrarse en el ecosistema cripto, además de celebridades como Snoop Dogg, Paris Hilton o Ashton Kutcher.

El canadiense, que fue seleccionado por Cleveland en el cuarto puesto del Draft de 2011, fue una pieza importante del equipo que conquistó el primer campeonato de la historia de los Cavaliers en 2016.

Ahora, su foco también está puesto en la educación financiera ya que Thompson anima a los jugadores más jóvenes a entender conceptos básicos de inversión, como los estados financieros y el interés compuesto.

Su postura también lo ubica dentro de una creciente lista de figuras de la NBA que expresaron su interés por las criptomonedas, con nombres como Scottie Pippen, LeBron James y Spencer Dinwiddie, entre otros, quienes tuvieron diferentes acercamientos al mundo blockchain y a los activos digitales.

Sin embargo, la historia de las criptomonedas en el deporte también registró resultados dispares, ya que algunos proyectos vinculados con jugadores de alto perfil terminaron generando pérdidas, una señal de que la popularidad de un atleta no elimina los riesgos inherentes a un mercado altamente volátil.

La apuesta de Thompson, en cambio, no parece depender de acertar el próximo movimiento de Bitcoin, ya que su estrategia consiste en comprar de manera constante, acumular y esperar.