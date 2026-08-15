La venta de PayPal vuelve a tomar fuerza tras una nueva oferta, mientras la fintech atraviesa una profunda reorganización interna. A continuación

La posible adquisición está sujeta a una estricta evaluación regulatoria en EE.UU. y Europa, centrada en los efectos sobre la competencia del mercado.

El CEO Enrique Lores impulsa una reestructuración interna que incluye recortar el 20% de la plantilla y dividir el negocio para mejorar la eficiencia.

Stripe y Advent avanzan en la compra de PayPal tras elevar su oferta a u$s53.000 millones, lo que consolidaría una de las mayores operaciones fintech.

Las negociaciones para una eventual venta de PayPal a Stripe y Advent atraviesan una nueva etapa, después de que ambas compañías elevaran una propuesta valuada en aproximadamente u$s53.000 millones.

El ofrecimiento de u$s60,50 por acción surgió en julio y fue rechazado inicialmente por PayPal, aunque las conversaciones continuaron mientras crecen las posibilidades concretas de alcanzar un acuerdo.

Fuentes cercanas al proceso prevén una definición durante las próximas semanas, pero ninguna compañía confirmó avances; PayPal evitó comentarios y Stripe sostuvo que "no comenta sobre rumores o especulaciones" oficialmente.

El nuevo CEO mueve las piezas para recuperar PayPal

Enrique Lores asumió como CEO de PayPal en marzo de 2026 y ahora impulsa una transformación destinada a recuperar el crecimiento, reducir costos y reorganizar integralmente el negocio de la compañía.

El ejecutivo, con una extensa trayectoria previa en HP, presentó en abril un programa que modificó la estructura directiva y distribuyó las operaciones en tres unidades claramente diferenciadas dentro del grupo.

Una división reúne las soluciones de pago y PayPal; otra concentra servicios financieros para consumidores, incluido Venmo; mientras la tercera integra servicios de pago y criptomonedas dentro de PayPal y su estructura.

Según Lores, el objetivo de la reestructuración es recuperar la identidad de PayPal como "empresa de tecnología", una definición que compartió con inversores durante mayo pasado, al presentar su estrategia.

El programa contempla además recortar 20% de la fuerza laboral durante los próximos dos o tres años, como parte de una estrategia orientada a reducir costos operativos y mejorar su eficiencia.

Lores también planteó "volver a los fundamentos" para recuperar el crecimiento orgánico, después de la expansión registrada durante la pandemia por el fuerte avance del comercio electrónico en esos años.

PayPal enfrenta años difíciles y nuevos competidores

PayPal nació en 1998 de la mano de Peter Thiel, Elon Musk, Max Levchin y Luke Nosek, entre otros referentes que luego ganaron protagonismo dentro de Silicon Valley tecnológico internacional.

Durante más de dos décadas, la compañía se consolidó entre los principales actores de pagos digitales y posteriormente extendió sus actividades hacia servicios financieros y criptomonedas en distintos mercados durante ese período.

El escenario cambió durante los últimos años, cuando PayPal perdió valor de mercado ante competidores y sufrió el menor impulso del comercio electrónico posterior a la pandemia global.

La llegada de Stripe y Advent sumaría experiencia en pagos digitales y adquisiciones tecnológicas, mientras una eventual operación conformaría una de las mayores transacciones fintech, con alcance internacional y fuerte presencia.

El futuro cripto también está en juego

El negocio cripto ocupa un lugar relevante dentro de PayPal, que permite comprar, vender y mantener bitcoin, ethereum y otros activos digitales directamente desde su plataforma para usuarios.

La compañía también lanzó PYUSD, su propia stablecoin, y desarrolló soluciones destinadas a facilitar pagos mediante blockchain, ampliando su participación dentro de la economía digital y financiera internacional en los mercados.

Una eventual adquisición podría modificar la estrategia cripto de PayPal, cuyo negocio de criptomonedas quedó ubicado por Lores dentro de una unidad independiente durante el proceso de reorganización interna de la compañía.

Si Stripe y Advent toman finalmente el control, las prioridades de los nuevos propietarios determinarán el rumbo de esas operaciones y su peso dentro del negocio general de PayPal en los mercados.

El mercado espera definiciones sobre la operación

Las acciones de PayPal registraron una suba ligera después de conocerse el avance de las conversaciones, aunque todavía falta determinar el precio definitivo y las condiciones del eventual acuerdo de la operación.

Además, la operación deberá superar un análisis regulatorio en Estados Unidos y Europa, donde las autoridades incrementaron el escrutinio sobre cuestiones vinculadas con la competencia y las concentraciones empresariales internacionales.

El mercado aguarda ahora una definición sobre si Stripe y Advent concretarán la adquisición por una valuación cercana a los u$s53.000 millones planteados en la oferta inicial presentada en julio.