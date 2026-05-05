La firma de pagos digitales redefine su estrategia con el objetivo de impulsar una reestructuración que le permitirá restructurar su bolsa de trabajo

PayPal avanza en un cambio de estrategia que pone a la inteligencia artificial en el centro de su negocio, en medio de una reestructuración que incluye despidos y reducción de costos.

La compañía busca posicionarse como una empresa tecnológica en un contexto desafiante, con presión del mercado y un crecimiento más moderado que en años anteriores.

Enrique Lores, CEO de PayPal, planteó la necesidad de volver a los fundamentos del negocio con una apuesta más fuerte por la IA., durante la presentación de resultados del primer trimestre.

El plan incluye modernizar la infraestructura tecnológica y avanzar hacia un modelo basado en la nube, con mayor integración de herramientas inteligentes.

En ese camino, la empresa apunta a mejorar la productividad de sus equipos, acelerar los desarrollos y optimizar procesos internos.

El giro también deja en evidencia que la compañía venía por detrás de otras tecnológicas en la adopción de inteligencia artificial en sus operaciones.

Paypal: en busqueda de un nuevo posicionamiento en el mercado

En esta oportunidad el objetivo, además de probar soluciones, es rediseñar áreas clave como:

atención al cliente

desarrollo de software

gestión de riesgos.

Para eso, la empresa creó un equipo específico de transformación en IA que reporta directamente a la alta dirección.

La meta es construir una organización más simple y eficiente que permita generar ahorros por al menos u$s1.500 millones en los próximos años.

En paralelo, la compañía avanza con un plan de reducción de personal que podría alcanzar cerca del 20% de su plantel en un plazo de dos a tres años.

La reestructuración busca eliminar niveles jerárquicos y funciones que considera redundantes, con el objetivo de agilizar decisiones.

En este escenario, la empresa confía en que la combinación de inteligencia artificial y cambios internos le permita recuperar competitividad, aunque el impacto en el empleo ya genera preocupación.