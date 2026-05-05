La firma de pagos digitales redefine su estrategia con el objetivo de impulsar una reestructuración que le permitirá restructurar su bolsa de trabajo
05.05.2026 • 17:50hs • nueva estrategia
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PayPal apuesta por inteligencia artificial para reducir costos y reorganizar su negocio
PayPal avanza en un cambio de estrategia que pone a la inteligencia artificial en el centro de su negocio, en medio de una reestructuración que incluye despidos y reducción de costos.
La compañía busca posicionarse como una empresa tecnológica en un contexto desafiante, con presión del mercado y un crecimiento más moderado que en años anteriores.
Enrique Lores, CEO de PayPal, planteó la necesidad de volver a los fundamentos del negocio con una apuesta más fuerte por la IA., durante la presentación de resultados del primer trimestre.
El plan incluye modernizar la infraestructura tecnológica y avanzar hacia un modelo basado en la nube, con mayor integración de herramientas inteligentes.
En ese camino, la empresa apunta a mejorar la productividad de sus equipos, acelerar los desarrollos y optimizar procesos internos.
El giro también deja en evidencia que la compañía venía por detrás de otras tecnológicas en la adopción de inteligencia artificial en sus operaciones.
Paypal: en busqueda de un nuevo posicionamiento en el mercado
En esta oportunidad el objetivo, además de probar soluciones, es rediseñar áreas clave como:
- atención al cliente
- desarrollo de software
- gestión de riesgos.
Para eso, la empresa creó un equipo específico de transformación en IA que reporta directamente a la alta dirección.
La meta es construir una organización más simple y eficiente que permita generar ahorros por al menos u$s1.500 millones en los próximos años.
En paralelo, la compañía avanza con un plan de reducción de personal que podría alcanzar cerca del 20% de su plantel en un plazo de dos a tres años.
La reestructuración busca eliminar niveles jerárquicos y funciones que considera redundantes, con el objetivo de agilizar decisiones.
En este escenario, la empresa confía en que la combinación de inteligencia artificial y cambios internos le permita recuperar competitividad, aunque el impacto en el empleo ya genera preocupación.