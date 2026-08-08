Una nueva regla para Bitcoin divide al ecosistema entre quienes la consideran necesaria y quienes advierten que puede generar bloques inválidos

El desarrollador Dathon Ohm impulsa el cambio, mientras Saylor advierte por bloques inválidos y una posible bifurcación de la red.

Michael Saylor registró 47 señales sobre 1.806 bloques, equivalentes al 2,60%, lejos del umbral de activación.

Bitcoin avanza hacia una actualización que obliga a señalizar bloques y genera diferencias entre sus principales referentes.

El autor de BIP-110 pidió abandonar Bitcoin Core ante una señalización obligatoria que, según advierte, volverá inseguro al software para operar en la red de Bitcoin durante las próximas semanas.

Michael Saylor sostiene lo contrario y reclama retirar la propuesta, mientras ambos analizan qué consecuencias tendrá el evento previsto para el bloque 961.632 para la red de Bitcoin.

Qué cambia con la nueva regla de Bitcoin

BIP-110 propone un soft fork temporal que restringe la cantidad de información incluida en las transacciones, y ya fue incorporado al cliente Bitcoin Knots, rival menor de Bitcoin Core dentro del ecosistema.

Dathon Ohm, desarrollador seudónimo detrás de la actualización, afirmó que la señalización obligatoria comenzará en 290 bloques, cuando los mineros deberán activar el versionbit 4 en cada encabezado correspondiente de los bloques.

Los nodos que ejecuten BIP-110 considerarán inválidos los bloques que carezcan de esa marca, por lo que la señalización será determinante para quienes adopten las nuevas reglas de validación en Bitcoin.

Ohm recomendó a los mineros y usuarios instalar Knots, pero también cuestionó el uso de Bitcoin Core ante el inicio de la señalización obligatoria prevista por la actualización en la red.

"No se recomienda usar Bitcoin Core, ya que se volverá inseguro cuando comience la señalización obligatoria" escribió Ohm.

"Los mineros que obtengan sus plantillas desde Core pueden crear bloques inválidos en una blockchain incoherente que seguirá siendo borrada, junto con todas las ganancias", agregó el desarrollador.

Sin embargo, el sitio bip110.org no califica a Core como inseguro ni presenta la propuesta como respuesta a vulnerabilidades críticas, sino como una herramienta contra los datos arbitrarios en Bitcoin y el spam.

Los números muestran poco respaldo minero a la actualización

Ohm destacó el respaldo de varios mineros de Bitcoin, aunque los registros disponibles muestran otra realidad: la señalización avanzó muy poco y todavía permanece ampliamente por debajo del umbral necesario para activar el cambio.

Los datos del bloque 961.022, registrado el 4 de agosto, mostraban 38 señales entre los bloques contabilizados, equivalentes al 2,70%, según los cálculos difundidos públicamente por Saylor durante ese seguimiento.

Más adelante, en el bloque 961.421, aparecieron 47 señales sobre 1.806 bloques, un 2,60%; es decir, apenas se sumaron ocho señales durante 392 bloques consecutivos del período observado completo hasta entonces.

Para activar el cambio harían falta 1.109 bloques señalizados, pero solo quedaban 217; incluso alcanzando el máximo posible de 263, el objetivo seguiría lejos, mientras ningún período quincenal desde diciembre superó 1,29%.

Los referentes de Bitcoin llegan a conclusiones opuestas

Luke Dashjr, responsable del mantenimiento de Bitcoin Knots, considera que el desenlace ya está definido porque los mineros que no señalicen perderán completamente la recompensa correspondiente a cada bloque.

Según Dashjr, los bloques inválidos que produzcan esos mineros solamente servirán para generar confusión entre los nodos que todavía no hayan actualizado sus reglas de validación de la red en ese momento.

El desarrollador también sostuvo que publicar una nueva versión de Knots sin BIP-110 no modificaría el calendario previsto y afirmó que tampoco existe una oposición relevante al cambio propuesto actual.

Michael Saylor observa el mismo mecanismo desde otra perspectiva y anticipa un escenario diferente, centrado especialmente en qué harán los principales mineros cuando llegue el bloque señalado dentro del calendario de señalización.

"En el bloque 961.632, los nodos con BIP-110 rechazarán los bloques que no tengan la señal" escribió Michael Saylor en una publicación sobre el proceso de señalización obligatoria previsto para Bitcoin.

"A menos que los grandes mineros cambien de opinión, Bitcoin seguirá funcionando de forma normal mientras que BIP-110 se estanca o se bifurca en la irrelevancia. Sus partidarios deberían retirarse", agregó el ejecutivo de Strategy.