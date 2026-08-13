En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal bajó 0,61%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Bitcoin bajó 0,61% en las últimas 24 horas, situándose en u$s63.057,18 por unidad este jueves, con una capitalización de u$s1,27 billones, según Binance.

Este jueves 13 de agosto, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,17 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.233 monedas.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del -0,43% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 58,39%, seguido de Ethereum con el 10,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este jueves 13 de agosto, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s63.057,18 (-0,61%)

Ethereum: u$s1.874,34 (-0,76%)

BNB: u$s607,51 (-0,49%)

Ripple: u$s1,01 (-0,34%)

Solana: u$s75,61 (-0,10%)

Cardano: u$s0,18 (-0,40%)

Polkadot: u$s0,77 (-2,11%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,40%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 13 de agosto, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $100,83 millones

Ethereum: $2,98 millones

BNB: $967.988,58

Ripple: $1.609,11

Solana: $120.405,30

Cardano: $289,49

Polkadot: $1.227,01

Dogecoin: $111,23

Polygon: $115,94

Asimismo, este jueves 13 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.586,50

DAI: $1.585,79

USDC: $1.592,65

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en revolucionar la economía global. Su misión es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de las transacciones, han surgido soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más importante, a pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, con un impacto considerable en el sector financiero global.