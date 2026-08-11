La seguridad de los móviles sigue sin crecer en sintonía con el uso masivo de estos equipos, que desplazaron a las PC como vía de conexión a internet

El 58% usa el celular como acceso principal a internet, pero la seguridad de celulares no avanza al ritmo del riesgo, según Kaspersky.

Tres de cada cinco (58%) personas admite que su smartphon es su principal dispositivo para acceder a internet y, relegando a las computadoras a un papel secundario y, de este modo, modificando los dispositivos de ingresos para los nuevos fraudes y estafas.

Esta tendencia es aún más marcada entre la generación Z, debido a que el 67% de las personas entre los 18 y los 28 años elige el celular como su dispositivo principal.

Sin embargo, mientras aumenta la cantidad y la sensibilidad de la información almacenada en estos equipos, los expertos en ciberseguridad advierten que los hábitos de protección de los usuarios no avanzan al mismo ritmo, según una encuesta elaborada por Kaspersky.

María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad senior en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, explicó en un informe al que accedió iProUP que "muchas personas usan el celular durante todo el día, pero todavía no han incorporado hábitos de seguridad acordes con el nivel de exposición que implica esa dependencia".

Y remarcó: "Abrir enlaces sin comprobar su origen, posponer actualizaciones, repetir contraseñas, instalar aplicaciones sin revisar sus permisos o no realizar copias de seguridad son acciones que parecen menores, pero que pueden facilitar el robo de cuentas, la pérdida de información o el acceso no autorizado al dispositivo".

"El riesgo no siempre surge de una amenaza especialmente compleja, sino de la acumulación de pequeñas decisiones que dejan la puerta abierta a los ciberdelincuentes. Por eso, proteger el celular debe convertirse en una práctica cotidiana y preventiva, y no en una medida que se adopta únicamente después de sufrir un incidente", subrayó.

Por qué los personas deben mejorar la seguridad de sus celulares

A medida que los dispositivos móviles se convierten en verdaderos competidores de los computadores para acceder a Internet, también aumentó de forma significativa la cantidad de información importante almacenada en ellos.

Las fotos y los videos personales encabezan la lista, con casi dos tercios de los usuarios guardan estos recuerdos visuales en sus dispositivos.

Estos son seguidos por datos de contacto (55%), los mensajes de texto y el historial de chats (46%), y documentos personales importantes, como identificaciones y pasaportes (41%).

Al mismo tiempo, una proporción considerable de los usuarios, alrededor de 54%, almacena información relacionada con el trabajo, como correos electrónicos, calendarios e incluso accesos a sistemas corporativos, algo que difumina la línea entre los ámbitos personal y profesional.

Las credenciales financieras y los datos de inicio de sesión también están presentes en, aproximadamente, un tercio de los dispositivos.

Por otro lado, categorías emergentes como los historiales de conversaciones con herramientas de inteligencia artificial (25%) y las cuentas de videojuegos (24%), reflejan los nuevos tipos de información personal que se almacenan en los celulares.

Kaspersky precisa la información que tienen actualmente los smartphones (Fuente: Kaspersky)

Cuáles son las tres claves más importantes para proteger los datos móviles

Para ayudar a los usuarios a desenvolverse de forma segura en esta nueva realidad digital, los expertos de Kaspersky elaboraron un plan de seguridad de tres pasos:

1. Ningún dato debería existir únicamente en el celular

Un smartphone nunca debería ser el único lugar en el que se almacena información. Aunque resulta conveniente tener todo al alcance de la mano, una eliminación accidental, la pérdida del dispositivo o una falla del hardware pueden hacer imposible recuperar los datos si no se cuenta con copias de seguridad confiables o sincronización en la nube.

La información más sensible, como contraseñas, documentos de identidad o datos financieros, requiere especial atención y, preferiblemente, debe conservarse en un formato protegido. Para ello, se puede utilizar una solución especializada como Kaspersky Password Manager, que, además de almacenar de forma segura credenciales y tarjetas bancarias, cuenta con una bóveda secreta diseñada para guardar documentos importantes, como copias escaneadas de pasaportes o identificaciones, archivos PDF, direcciones y notas. Gracias a la sincronización entre dispositivos, permite acceder a esta información desde cualquier equipo.

2. Crear una barrera contra las amenazas digitales

Solo durante el primer trimestre de 2026, y según datos de la compañía, se bloquearon más de 2,67 millones de ataques que utilizaban malware, adware u otros programas móviles no deseados, y se detectaron más de 306.000 paquetes de instalación maliciosos.

Los dispositivos móviles necesitan el mismo nivel de protección integral que las computadoras.

Los expertos de la compañía recomendaron utilizar soluciones de ciberseguridad que ofrezcan protección completa, desde el análisis de aplicaciones para detectar posibles amenazas durante su instalación hasta funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) capaces de bloquear enlaces maliciosos y de phishing en tiempo real, prevenir la pérdida de datos o dinero y proporcionar otras capas de seguridad.

3. Prepararse para el escenario de "¿qué pasaría si…?"

La pérdida de un celular siempre ocurre de manera inesperada, pero adoptar algunas medidas preventivas puede reducir considerablemente sus consecuencias: