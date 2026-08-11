La criptodivisa se desacopló de las acciones y ETF al contado registraron entradas récord, incluso en medio de retrocesos de hasta 30% en el año

BlackRock reduce umbral del ETF IBIT a u$s1 millón para facilitar operaciones y atraer más capital institucional a Bitcoin.

Robert Mitchnick (BlackRock) destaca el desacople de Bitcoin con acciones y entradas récord en ETF spot.

Inversores institucionales cambian su visión de Bitcoin; BlackRock nota este nuevo enfoque de largo plazo pese a caídas.

BlackRock, una de las principales gestoras de activos a nivel global, reveló que la actitud de los inversores institucionales en torno al precio de Bitcoin (BTC) cambió drásticamente en el último tiempo.

Robert Mitchnick, director de activos digitales de BlackRock, explicó que "el sentimiento cambió cuando Bitcoin se desacopló de las acciones y los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot registraron entradas récord, incluso en medio de retrocesos de hasta 30% en el año".

El ejecutivo remarcó que cuando el precio de Bitcoin cae, los inversores institucionales ahora tienden a mantener posiciones y reforzar su visión de largo plazo.

Explicó que el mercado vive un desacople entre Bitcoin y las acciones tecnológicas, fenómeno que antes perjudicaba al criptoactivo, pero que ahora –según destacó– lo fortalece.

Mientras el auge de la inteligencia artificial (IA) impulsaba a Wall Street y dejaba a Bitcoin rezagado, en los últimos meses la dinámica se invirtió: el activo digital mostró fortaleza relativa frente a las acciones.

Los ETF de Bitcoin al contado tuvieron la mejor semana de entradas desde abril, con más de u$s853 millones, una muestra de que los inversores institucionales no parecen amedrentarse ante la volatilidad.

Los inversores de Bitcoin cambiaron su estrategia y BlackRock revela qué ocurre cuando su precio cae

En el caso del iShares Bitcoin Trust (IBIT), los rescates fueron mínimos: apenas el 0,2% de las tenencias se liquidaron durante períodos de estrés, un dato que sugiere que los grandes fondos ven a Bitcoin como una asignación estratégica de largo plazo y no como una operación táctica.

Bitcoin acumula una baja cercana a 30% en lo que va de 2026, y se encuentra 50% por debajo de su valor de hace un año, con un precio que gira en torno a u$s63.800 por unidad.

El ejecutivo atribuyó parte de esta caída a un desplazamiento de capital hacia inversiones en IA, especialmente hacia compañías como Nvidia, que captaron gran parte del flujo de fondos.

BlackRock flexibiliza su ETF de Bitcoin y le abre la puerta a más inversores

La firma también ajustó su estrategia para atraer más inversores, al reducir el umbral de conversión de su ETF de BTC a u$s1 millón, lo que facilita operaciones institucionales y ofrece ventajas fiscales.

La reducción en el monto mínimo requerido para realizar conversiones en especie dentro de IBIT es una medida que busca ampliar la participación institucional y facilitar operaciones más dinámicas en el mercado cripto.

El ajuste, que baja el umbral de u$s5 millones a apenas u$s1 millón, busca que más actores puedan acceder a este beneficio sin necesidad de comprometer volúmenes excesivos de capital.

Las conversiones en especie permiten a los participantes autorizados intercambiar directamente bitcoin por participaciones del ETF, o viceversa, sin necesidad de liquidar en efectivo.

Este mecanismo es fundamental para mantener la paridad entre el precio del fondo y el del activo subyacente, además de ofrecer ventajas fiscales y operativas a los inversores institucionales.

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) se consolidó como el ETF de Bitcoin más grande del mundo desde su lanzamiento en enero de 2024, con activos bajo gestión que superan los u$s40.000 millones.

La decisión de flexibilizar las conversiones en especie apunta a mejorar la liquidez del producto y a reducir la brecha entre el precio de mercado y el valor de los activos que lo respaldan.

La medida llega en un momento donde los ETF spot registraron entradas netas récord en las últimas semanas, lo que sugiere que los inversores institucionales mantienen confianza en el activo digital como parte de una estrategia de largo plazo.