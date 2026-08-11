La criptomoneda principal registró una merma del 0,85% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Bitcoin cotiza a u$s64.282,29 este martes tras un retroceso de 0,85% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,29 billones, según datos extraídos de Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,19 billones este martes 11 de agosto, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,69% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 58,80%, Ethereum en el 10,39%, y el resto de criptomonedas representa el 30,82%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 11 de agosto, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.282,29 (-0,85%)

Ethereum: u$s1.886,43 (-1,07%)

BNB: u$s611,96 (1,61%)

Ripple: u$s1 (-2,27%)

Solana: u$s75,78 (-1,10%)

Cardano: u$s0,19 (-4,73%)

Polkadot: u$s0,79 (-2,66%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al martes 11 de agosto:

Bitcoin: $102,52 millones

Ethereum: $3 millones

BNB: $972.791,03

Ripple: $1.594,99

Solana: $120.320,60

Cardano: $296,84

Polkadot: $1.261,30

Dogecoin: $112,15

Polygon: $119,93

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 11 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.582,10

DAI: $1.583,02

USDC: $1.585,72

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en revolucionar la economía global. Su misión es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de las transacciones, han surgido soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más importante, a pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, con un impacto considerable en el sector financiero global.