La compañía mantiene una de las mayores tesorerías corporativas de ETH del mundo, con más de 886.000 unidades. Todos los detalles

Pese a los resultados negativos, la firma mantiene una tesorería de 888.938 ETH y lanzó un fondo onchain con u$s125 millones de capital.

La empresa generó u$s11,5 millones por staking de Ethereum, que representó el 97% de sus ingresos frente a los u$s0,7 millones de 2025.

Sharplink reportó pérdidas netas por u$s394 millones en el segundo trimestre de 2026 ante la volatilidad en la cotización de Ethereum.

Sharplink, uno de los principales tenedores de Ethereum, reportó pérdidas netas por u$s394 millones en el segundo trimestre de 2026 debido a la caída de Ether (ETH), pese a que sus ingresos por staking crecieron de manera significativa.

La compañía mantiene una de las mayores tesorerías corporativas de ETH del mundo, con más de 886.000 unidades, pero la volatilidad del mercado impactó de lleno en sus balances.

Sharplink reportó pérdidas a causa de Ethereum en el segundo trimestre de 2026

Sharplink, listada en Nasdaq bajo el ticker SBET, informó que entre abril y junio de 2026 sus ingresos alcanzaron u$s11,5 millones, un salto frente a los apenas u$s700.000 del mismo período de 2025.

El motor de este crecimiento fue el staking de Ethereum, que aportó más de 97% de la facturación.

Sin embargo, el deterioro en la valuación de sus reservas digitales generó un impacto contable adverso: u$s321 millones en pérdidas no realizadas y u$s76 millones en deterioro de activos vinculados a derivados de ETH como LsETH y weETH.

Al cierre del trimestre, Sharplink poseía 886.881 ETH, valuados en aproximadamente u$s1.400 millones bajo normas contables GAAP. Para el 3 de agosto, la cifra había aumentado a 888.938 ETH, lo que confirma que la compañía sigue apostando por acumular ether pese a la volatilidad.

Sharplink perdió u$s394 millones en un trimestre por la caída del ETH (Fuente: Imagen creada con IA)

Durante el trimestre, incluso adquirió 10.000 ETH adicionales a un precio promedio de u$s1.611 por unidad, reforzando su estrategia de tesorería activa. Sin embargo, en los primeros seis meses de 2026, Sharplink acumuló pérdidas por u$s1.080 millones.

La empresa también fortaleció su perfil de liquidez con una colocación directa registrada de u$s75 millones, realizada a un precio superior al valor neto de sus activos.

Además, recompró 2,1 millones de acciones propias por unos u$s10 millones, con más de 4 millones de títulos adquiridos desde 2025.

En paralelo, fue incluida en los índices Russell 2000 y 3000, algo que aumenta su visibilidad institucional.

Tras el cierre del trimestre, anunció el lanzamiento del Galaxy Sharplink Onchain Yield Fund, con u$s125 millones de capital comprometido, de los cuales u$s100 millones provienen de la propia compañía.