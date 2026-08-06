Los fondos cotizados de Bitcoin y Ethereum volvieron a captar inversiones por más de u$s305 millones, con BlackRock como principal protagonista del mercado

Los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin y Ethereum volvieron a captar fuertes inversiones, con ingresos netos por más de u$s305 millones, una señal que refuerza el interés de los inversores institucionales por los principales activos digitales.

Del total, los ETF de Bitcoin concentraron u$s244.42 millones, mientras que los productos vinculados a Ethereum sumaron otros u$s60,86 millones.

En ambos casos, BlackRock fue el principal protagonista de la jornada y volvió a liderar la demanda.

En el caso de Bitcoin, el ETF IBIT de BlackRock registró ingresos por u$s196.83 millones, equivalente a más de 80% de todas las entradas del día. Atrás quedaron los fondos de:

ARK 21Shares

Fidelity

Bitwise

Morgan Stanley

Con estos resultados, los ETF de Bitcoin acumulan tres rondas consecutivas de ingresos, con un flujo cercano a u$s626 millones, cifra que refleja que la demanda institucional continúa pese a la volatilidad del mercado.

Ethereum también mostró un desempeño positivo. Los ETF de la criptomoneda captaron u$s60,86 millones, liderados nuevamente por BlackRock, cuyo fondo ETHA recibió u$s50,34 millones.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum vuelven a crecer (Fuente: Imagen creada por IA)

ETF de Bitcoin impulsan la demanda institucional pese a la volatilidad de julio

El interés institucional coincide con un mes en el que Bitcoin (BTC) logró sostenerse pese a un escenario especialmente desafiante para los activos de riesgo.

Según un informe de Crypto Finance, empresa especializada en activos digitales que forma parte de Deutsche Börse Group, la criptomoneda terminó julio con una suba cercana a 5% y operó la mayor parte del tiempo dentro de un rango de entre u$s62.000 y u$s65.000.

Para la firma, uno de los factores que explicó esa estabilidad fue la demanda proveniente de los ETF al contado, que ayudó a absorber la presión vendedora durante los momentos de mayor incertidumbre macroeconómica.

Mike Schwitalla, Chief Commercial Officer de Crypto Finance, mencionó que la capacidad de BTC para resistir eventos que normalmente habrían provocado una corrección más profunda demuestra un cambio en la composición del mercado.

"Que Bitcoin haya atravesado una venta de Strategy, una caída de las acciones tecnológicas y una intervención cambiaria coordinada sin registrar una baja equivalente dice mucho sobre hacia dónde se dirigen los flujos institucionales", indicó el ejecutivo.

De cara a agosto, Crypto Finance considera que los principales catalizadores serán los flujos hacia los ETF, la evolución del proyecto regulatorio CLARITY Act en los Estados Unidos y los datos macroeconómicos.

Qué otros factores incluyen en los rendimientos

La compañía también advirtió que el comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense podrían influir sobre los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.

En ese escenario, la firma estima que, si no aparecen cambios significativos en el frente regulatorio o un fuerte incremento en la demanda institucional, BTC podría continuar su operación dentro del rango de entre u$s62.000 y u$s65.000 durante el resto de agosto.