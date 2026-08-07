NEAR Protocol propuso convertir las recompensas del staking en créditos para servicios de IA, sin necesidad de tarjetas de crédito ni pagos directos

Facilita a desarrolladores y empresas el acceso a modelos de IA, transformando recompensas en créditos de uso.

El token NEAR presentó una iniciativa que permite utilizar los rendimientos obtenidos mediante staking para pagar servicios de inteligencia artificial (IA), y así eliminar la necesidad de recurrir a tarjetas de crédito o desembolsos directos.

NEAR Protocol buscó con esta propuesta convertir el rendimiento generado por el staking de criptomonedas en créditos destinados al consumo de servicios de IA, lo que facilita el acceso a herramientas avanzadas para desarrolladores, empresas y creadores de aplicaciones.

El esquema propone que los usuarios bloqueen sus tokens NEAR en staking y que las recompensas obtenidas se destinen automáticamente al pago de servicios de inteligencia artificial.

De esta manera, el capital principal permanece invertido mientras que los rendimientos financian el acceso a modelos de IA, sin necesidad de utilizar tarjetas de crédito ni realizar pagos tradicionales.

Un puente entre las finanzas descentralizadas y la IA

La propuesta responde a una de las principales barreras que enfrentan muchos desarrolladores: el costo recurrente del acceso a modelos de inteligencia artificial de alto rendimiento.

En lugar de pagar mensualmente por el uso de estas plataformas, los usuarios podrán aprovechar el rendimiento generado por sus activos digitales para cubrir dichos gastos.

Este modelo introduce un enfoque diferente al staking tradicional, que generalmente se utiliza para obtener ingresos pasivos. En este caso, esos rendimientos adquieren una utilidad inmediata al transformarse en un mecanismo de pago para infraestructura tecnológica.

La iniciativa también apunta al creciente ecosistema de agentes de inteligencia artificial, sistemas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma y que, en el futuro, podrían requerir mecanismos de pago programables para contratar servicios digitales, adquirir capacidad de cómputo o interactuar con otras aplicaciones sin intervención humana.

Una estrategia alineada con la visión de NEAR

La propuesta se integra en la estrategia más amplia de NEAR de posicionarse como infraestructura para la economía impulsada por inteligencia artificial.

Durante los últimos meses, el proyecto reforzó su apuesta por desarrollar herramientas que simplifiquen el uso de blockchain y permitan a aplicaciones y agentes de IA interactuar con servicios financieros de forma transparente.

Según la visión de la organización, el futuro estará marcado por aplicaciones donde los usuarios delegarán cada vez más tareas en asistentes inteligentes.

Para que ese escenario sea viable, dichos agentes necesitarán mecanismos nativos para realizar pagos, administrar recursos y acceder a servicios digitales sin depender de la infraestructura bancaria convencional.

Nuevas oportunidades para el ecosistema

La posibilidad de financiar servicios de IA mediante los rendimientos del staking podría incentivar a más usuarios a mantener sus activos bloqueados dentro de la red, al tiempo que genera una utilidad adicional para los tokens.

Para desarrolladores y startups, el modelo representa una alternativa para reducir costos operativos y acceder a infraestructura de IA sin afectar su liquidez.

En paralelo, fortalece la integración entre dos de los sectores tecnológicos con mayor crecimiento: el ecosistema blockchain y el rubro de la inteligencia artificial.

Aunque todavía resta conocer el nivel de adopción que alcanzará esta modalidad, la iniciativa refleja una tendencia cada vez más visible en la industria: usar los mecanismos de las finanzas descentralizadas para financiar servicios digitales de nueva generación.

De esta forma, se busca construir una economía donde los activos cripto no solo generen rendimiento, sino que también funcionen como fuente de pago para aplicaciones basadas en IA.