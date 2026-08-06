Los fondos de la firma especializada en tokens no-fungibles habrían sido empleados para gastos personales, en cuestiones polémicas vinculadas a su creador

El caso será juzgado por Lewis A. Kaplan, quien enfrenta a Tarsha a penas de hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos federales.

El esquema captó fondos de 70 inversores mediante la venta de tokens FAR, desviando el dinero a apuestas, criptomonedas y lujos personales.

Taj Tarsha, fundador de la startup NFT Few and Far, fue acusado en EE. UU. por un fraude de valores que desvió más de 10 millones de dólares.

Taj Tarsha, fundador de la startup de NFT Few and Far, fue acusado en los Estados Unidos de fraude de valores y fraude electrónico por un esquema que habría desviado más de u$s10 millones de inversores.

Los fondos de la firma especializada en tokens no-fungibles habrían sido empleados para gastos personales, en cuestiones polémicas tales como:

apuestas en línea

operaciones especulativas con criptomonedas

adquisición de un condominio en Miami

inversiones en torno a su adición como DJ

Cada uno de estos cargos conlleva una pena máxima de 20 años de prisión

Quién es Tarsha, el acusado creador de la startup Few and Far

Tarsha, de 34 años y residente en Miami, recaudó fondos desde febrero de 2022 mediante Simple Agreements for Future Tokens (SAFT), vendiendo alrededor de 95 millones de tokens FAR a casi 70 inversores por unos 11 centavos cada uno.

En promedio, cada inversor aportó cerca de u$s150.000. El proyecto se presentó como un mercado descentralizado de NFT, respaldado incluso por una asociación con la NEAR Foundation, creadora de la criptomoneda NEAR, en septiembre de 2022, algo que le otorgó credibilidad inicial.

Sin embargo, según los fiscales, el dinero comenzó a desviarse casi de inmediato hacia casinos en línea y operaciones especulativas con criptomonedas.

El fundador de la startup de NFT Few and Far, Taj Tarsha, fue acusado de fraude en los Estados Unidos

Una auditoría realizada en junio de 2023 reveló la desaparición de fondos y bonificaciones ocultas que Tarsha habría cobrado sin informar a los inversores ni a su cofundador.

Para entonces, la mayoría del personal ya abandonó la empresa, y se ordenó a contratistas producir trabajo ficticio para aparentar que el desarrollo seguía activo.

El caso fue asignado al juez federal Lewis A. Kaplan, el mismo que condenó en 2024 al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, a 25 años de prisión.

La comparación no es casual: ambos procesos forman parte del endurecimiento que mostró la justicia estadounidense en el último tiempo frente a fraudes en el ecosistema cripto.

Tarsha enfrenta dos cargos federales, cada uno con una pena máxima de 20 años, además de posibles multas y restitución a las víctimas.

¿En qué estado se encuentra la industria de los NFT en 2026?

La industria de los NFT en agosto de 2026 atraviesa una etapa de transformación profunda: el mercado se estabilizó en torno a la utilidad real tras un largo período de volatilidad y especulación, con un volumen mensual cercano a los u$s720 millones y más de 505.000 billeteras activas, aunque todavía muy por debajo de los máximos históricos que supo lograr en 2021.

El auge inicial de los NFT, dominado por colecciones de imágenes y especulación, se desplomó con una contracción del 94% de los proyectos lanzados durante los años de frenesí.

Hoy, la era de los "JPEG" quedó atrás y lo que persiste es un ecosistema orientado a la propiedad digital, con aplicaciones en:

gaming (38% del volumen)

bienes raíces tokenizados (u$s1.400 millones)

moda de lujo (u$s890 millones)

identidad digital (más de 12 millones de credenciales emitidas)

El mercado muestra una recuperación engañosa: mientras tres colecciones premium concentran el 70% del volumen de comercio, la mayoría de los tokens medianos perdió cerca de 79% de su valor.

Según estimaciones recientes, el mercado global de activos virtuales alcanzaría los u$s45.440 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 18,5% hasta 2033.

Además, el segmento de NFT como servicio (NFTaaS), que facilita la integración de tokens en empresas, se proyecta en u$s3.620 millones este año y podría superar los u$s67.000 millones en 2035.