La compañía aseguró que Bitcoin atraviesa una etapa típica de mercados alcistas pese a la fuerte sobrecompra actual. Los detalles

Bitcoin atraviesa una configuración técnica poco habitual dentro de mercados bajistas, según observó Jurrien Timmer, Director de Macro Global en Fidelity Investments, tras analizar movimientos recientes de la criptomoneda líder global.

El ejecutivo explicó que "bitcoin sigue probando la línea de cuello de una amplia figura cabeza y hombros, mientras absorbe su situación de sobrecompra sin una verdadera corrección de precios", manteniéndose cerca de una importante resistencia técnica.

El mercado empieza a cambiar de ritmo, según Fidelity

El comportamiento reciente del precio de bitcoin refleja rasgos asociados tradicionalmente con las etapas iniciales de mercados alcistas, sostuvo Jurrien Timmer luego de revisar la estructura técnica desarrollada actualmente por la criptomoneda.

Según el ejecutivo de Fidelity, la presión compradora continúa firme pese a enfrentarse a una resistencia macroeconómica sólida, mientras el mercado evita retrocesos profundos normalmente vinculados con episodios extensos de sobrecompra.

Entre los principales factores técnicos destacados por Timmer aparecen los siguientes:

Una figura considerada posible señal técnica de reversión relevante.

Un techo técnico identificado alrededor de los u$s126,251.

Un mínimo local establecido cerca de los u$s60,033 tras las últimas correcciones observadas.

Un canal ascendente sostenido desde el rebote posterior registrado por la criptomoneda líder.

Un área considerada crítica y vigilada actualmente en torno a los u$s80,500.

El aspecto más relevante del informe es el giro adoptado por Fidelity respecto de bitcoin, considerando que hace apenas algunos meses Timmer describía un posible 2026 "aburrido" para el activo digital.

"Es típicamente el comportamiento observado durante las primeras fases de un mercado alcista", afirma el ejecutivo.

Además, el análisis coincide con otros indicadores técnicos, incluyendo el fuerte estrechamiento registrado por las Bandas de Bollinger mensuales.

Ese fenómeno suele relacionarse con movimientos violentos de precios después de largos períodos de compresión, reforzando así las expectativas alcistas observadas entre numerosos analistas y operadores.

Aunque Fidelity todavía evita hablar de euforia plena dentro del ecosistema, la compañía reconoce que bitcoin ya no presenta patrones clásicos de agotamiento normalmente observados después de períodos prolongados de fuerte sobrecompra.

Del oro hacia bitcoin: la rotación que sigue Fidelity

Más allá de las señales técnicas, Fidelity identifica una transformación estructural más amplia dentro del mercado financiero global, donde el liderazgo del momentum comienza gradualmente a desplazarse desde el oro hacia bitcoin.

Según Timmer, "el oro se estanca tras una fuerte subida, mientras que bitcoin toma ahora el relevo", reflejando así una creciente rotación de capitales entre activos considerados históricamente como reservas alternativas.

El movimiento capta la atención de inversores macroeconómicos, y coincide con un momento en que los ETF de Bitcoin al contado registran nuevos flujos positivos y múltiples actores institucionales incrementan su exposición a criptomonedas.

Para Fidelity Digital Assets, esta dinámica también fortalece la idea de un bitcoin considerablemente más maduro, líquido e integrado a los mercados financieros tradicionales respecto de ciclos previos.

En un análisis reciente, Fidelity incluso planteó posibles revisiones de histórico ciclo de cuatro años asociado al halving, considerando cambios estructurales registrados actualmente dentro mercado global de criptomonedas.

Con una capitalización aproximada de u$s2,500 mil millones alcanzada durante octubre de 2025, bitcoin respondería ahora tanto a dinámicas internas como también grandes flujos macroeconómicos e institucionales.