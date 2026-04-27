La compañía cripto informó que recientemente adquirió 101.901 ETH, lo que elevó sus reservas a 5.078.386 unidades. Todos los detalles

BitMine Immersion Technologies alcanzó un nuevo hito al acumular más de 5 millones de Ethereum (ETH) en su tesorería corporativa, consolidándose como la empresa con mayor tenencia de esta criptomoneda entre las que cotizan en bolsa.

La cifra equivale al 4,21% del suministro total de ETH, lo que refuerza su estrategia de convertirse en un actor dominante dentro del ecosistema de Ethereum.

BitMine ya posee 5 millones de Ethereum y controla el 5% de su total circulante

La compañía estadounidense informó que la semana pasada adquirió 101.901 ETH, lo que elevó sus reservas a 5.078.386 unidades.

Según Thomas Lee, presidente de BitMine, este movimiento representó "el ritmo de compras más alto registrado desde diciembre de 2025".

En apenas diez