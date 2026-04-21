El mercado cripto vive un giro tras nuevas adquisiciones institucionales y señales de recuperación lideradas por movimientos en Ethereum

El sentimiento en la "City Cripto" está virando del miedo a la acumulación. Tom Lee, presidente de BitMine y una de las voces más escuchadas de Wall Street, ha lanzado un pronóstico contundente: el denominado "mini-invierno cripto" tiene los días contados.

Lejos de ser solo una expresión de deseos, la firma que lidera ha ejecutado compras récord de Ethereum (ETH) para validar su visión.

BitMine, que ya se consolida como el mayor tenedor corporativo de ETH a nivel global con más de 4,6 millones de tokens, incrementó su ritmo de adquisición de forma agresiva durante la última semana con la compra de más de 65.000 ETH, superando ampliamente su promedio semanal previo.

Es una clara señal de que consideran que los precios actuales representan un piso sólido.

Ethereum desafía la inestabilidad global y muestra resiliencia histórica

Uno de los puntos más disruptivos del análisis de Lee es el comportamiento de Ethereum frente a la inestabilidad global.

Según el ejecutivo, la criptomoneda ha mostrado una resiliencia sorprendente durante el conflicto geopolítico en Medio Oriente, repuntando un 18% mientras activos tradicionales de refugio, como el oro, experimentaban caídas.

Además, Lee traza un paralelismo histórico interesante: sostiene que la reciente acción del precio de ETH guarda una fuerte correlación con las recuperaciones del índice S&P 500 tras crisis pasadas, como las de 1987 o 2011.

En este escenario, la disminución del saldo de ETH en los exchanges sugiere que los grandes inversores están retirando sus activos hacia billeteras frías para guardarlos a largo plazo, una fase clásica de acumulación previa a un rally.

La Clarity Act: el catalizador regulatorio que faltaba

No todo es análisis técnico; el marco legal también juega a favor. Lee destaca el avance de la Clarity Act en el Congreso de los Estados Unidos como un catalizador fundamental, ya que esta normativa busca dar transparencia y reglas claras a las stablecoins y al ecosistema cripto en general, eliminando gran parte de la incertidumbre que frenaba el ingreso de capitales institucionales.

"La aprobación de reglas claras es la pieza que falta para que Ethereum dé el próximo gran salto", asegura Lee. Mercados de predicción ya asignan una probabilidad superior al 68% de que esta ley se apruebe antes de fin de año, lo que refuerza la teoría de que el invierno ya quedó atrás.

Qué significa esta estrategia para el inversor minorista

A pesar de las pérdidas contables reportadas por la firma debido a la volatilidad reciente, la estrategia de BitMine sigue siendo de largo plazo. Para el inversor promedio, el mensaje es de cautela pero con sesgo alcista: la profesionalización del mercado está haciendo que los ciclos sean más cortos y que la respuesta a las noticias sea inmediata.

Con BitMine controlando casi el 3,8% del suministro total de Ethereum, el mercado mira de cerca cada uno de sus movimientos. Si el pronóstico de Lee se cumple y abril de 2026 marca efectivamente el final de la tendencia bajista, podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa de crecimiento liderada por la utilidad de la red y la adopción institucional bajo un nuevo marco regulatorio.