La plataforma marcó un récord y reforzó su apuesta por Ethereum en medio del creciente interés institucional y expectativas de mercado

Bitmine, plataforma de minería y trading de criptomonedas, implementó una nueva adquisición récord de Ethereum (Ether), luego de conocerse que Strategy realizó su mayor compra de Bitcoin (BTC) desde 2024.

La plataforma realizó una compra histórica de la altcoin, al adquirir un total de 101,627 ETH, según informó la empresa en un comunicado y en su presentación del Form 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Esta operación, realizada por el mayor holder del activo cofundado por Vitalik Buterin, representó la mayor adquisición de ETH registrada por la compañía desde diciembre de 2025.

Según lo comunicó, Bitmine compró 101.627 ETH durante la semana que fue entre el 13 al 19 de abril, y ahora cuenta con 4.976.485 ETH valuados en unos aproximadamente u$s11.5 mil millones, a un precio promedio de u$s2.301 por token.

Esta empresa también posee unos 199 BTC, con tenencias totales en activos digitales valuadas en unos u$s12.9 mil millones.

Crece el interés institucional: ¿contexto favorable para Ether?

Expertos apuntaron que movimientos de esta magnitud pueden influir significativamente en la liquidez del mercado y en las expectativas de precios a corto y mediano plazo.

Tom Lee, presidente de Bitmine, confirmó que la firma mantuvo el ritmo acelerado de compras de ETH en cada una de las últimas cuatro semanas.

"Nuestro escenario base es que ETH está en las etapas finales del ‘mini invierno cripto'", argumentó.

La compra ocurrió en un contexto de creciente interés institucional por las criptomonedas, especialmente Ether, cuya adopción en finanzas descentralizadas (DeFi) y contratos inteligentes sigue en expansión.

Bitmine, conocida por sus inversiones estratégicas y proyectos relacionados con blockchain, consolidó con esta compra su posición como uno de los actores más relevantes en el mercado de ETH, y marcó un precedente para futuras operaciones similares.

Especialistas esperan ahora que la compañía continúe monitorizando el mercado con este tipo de movimientos estratégicos.