En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal retrocedió 0,96%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Este jueves, Bitcoin alcanzó los u$s78.448,88 tras un descenso de 0,96% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,57 billones, de acuerdo con Binance.

Con un total de 37.420 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,61 billones de capitalización este jueves 23 de abril, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -1,01% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,19%, seguido por Ethereum con un 10,79%. El resto suma un 29,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día jueves 23 de abril, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s78.448,88 (-0,96%)

Ethereum: u$s2.333,22 (-2,90%)

BNB: u$s638,54 (-1,65%)

Ripple: u$s1,43 (-1,51%)

Solana: u$s86,15 (-2,40%)

Cardano: u$s0,25 (-1,92%)

Polkadot: u$s1,25 (-4,09%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,28%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al jueves 23 de abril:

Bitcoin: $117,08 millones

Ethereum: $3,44 millones

BNB: $941.327,10

Ripple: $2.113,68

Solana: $127.098,60

Cardano: $369,26

Polkadot: $1.844,62

Dogecoin: $144,07

Polygon: $141,66

En tanto, este jueves 23 de abril, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.473

DAI: $1.476,70

USDC: $1.469,91

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el mundo financiero. Su objetivo principal es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la necesidad de bancos o gobiernos como intermediarios.

Bitcoin emplea un sistema de consenso conocido como "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad de la red, aunque también provoca un elevado consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin se ha convertido en un resguardo de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores en busca de protección contra la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La implementación de soluciones como la Lightning Network busca mejorar la velocidad y reducir estos costos.

A pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular, con un impacto significativo en el sistema financiero global.