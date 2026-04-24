El interés hacia este CEDEAR ligado a tecnología avanza firme tras el arribo de un referente global, impulsando apuestas por rendimientos fuertes

La presencia de una figura como Peter Thiel en territorio argentino no es un evento que el mercado financiero suela pasar por alto. El cofundador de PayPal y presidente del directorio de Palantir Technologies ($PLTR) pasó más de una semana en el país manteniendo reuniones de alto nivel con funcionarios gubernamentales. En un contexto de reformas económicas y apertura al capital, su visita mezcló política, negocios y una pregunta que desvela a la City: ¿es momento de apostar fuerte por la inteligencia de datos aplicada a la defensa y las corporaciones?

Palantir no es una empresa de software convencional. Especializada en el análisis de datos complejos y el desarrollo de IA para agencias de inteligencia, defensa y grandes procesos corporativos, se ha consolidado como una de las compañías más influyentes -y por momentos herméticas- de Silicon Valley.

Sin embargo, para el inversor argentino, el interés no es solo geopolítico, sino directamente patrimonial. La llegada de Thiel actúa como un catalizador para un activo que ya viene pidiendo pista en las carteras locales: su CEDEAR.

Características de los CEDEARs

De Silicon Valley a la City porteña: el fenómeno de los datos

Cuando Thiel aterrizó en Buenos Aires, el mercado no observó al empresario, sino lo que representa: tecnología de punta, inteligencia de datos e inversión de alto nivel.

Para Palantir, la IA no es una promesa a futuro, sino una herramienta de ejecución inmediata.

Christian Ranallo, referente del sector financiero, explica a iProUP este fenómeno que ha captado la atención de los ahorristas: "Palantir demuestra que el 'efecto IA' no se terminó con Nvidia, sino que se está ramificando hacia los fabricantes de memorias y analítica de datos".

Esta visión es compartida por quienes ven en el software de Palantir la columna vertebral de la toma de decisiones en el nuevo orden global.

Este cambio de percepción se refleja nítidamente en las métricas locales. Si se analiza la evolución de los activos más buscados por los argentinos, el ascenso de Palantir ha sido meteórico.

Mientras que en enero de 2025 la compañía ni siquiera aparecía en el radar de los diez CEDEAR más operados, para diciembre de ese mismo año ya se había colado en el "Top 10", compitiendo palmo a palmo con gigantes consolidados como Mercado Libre y Vista. Hoy, el ticker $PLTR es moneda corriente en los ránkings de volumen de las principales ALyCs del país.

Los números que mira el inversor: ¿qué tan lejos puede llegar?

Para el lector que busca proteger su bolsillo, la pregunta central es el potencial de rentabilidad.

Según el consenso de analistas de Investing, el precio objetivo de Palantir a 12 meses se sitúa en promedio en los u$s186,47, lo que representaría un recorrido alcista superior al 22% respecto de su cotización actual, que ronda los u$s152,62.

En el mercado local, operar esta tesis de inversión es accesible a través del CEDEAR. Tomando como referencia los datos de Balanz, el certificado de Palantir opera con un ratio de conversión de 1 VN = 3 CEDEAR. Esto significa que:

El precio del CEDEAR ronda los $69.700 (o u$s48,91 en su versión en dólares)

El volumen operado es masivo en jornadas recientes, lo que garantiza una liquidez fundamental para entrar y salir de la posición sin dificultades

Este volumen de operaciones confirma que Palantir dejó de ser una "apuesta exótica" para convertirse en un componente estructural de las carteras tecnológicas. La capacidad de su software para organizar, cruzar e interpretar información crítica es lo que le otorga un "foso defensivo" (moat) que pocos competidores pueden igualar.

El contexto macro y la "ramificación" de la IA

La visita de Thiel coincide con un momento donde la inteligencia artificial está pasando de su fase de "hardware" (chips y servidores) a su fase de "aplicación" (software y ejecución).

Palantir es, precisamente, la cara visible de esta transición. La empresa ayuda a los Estados y a las grandes compañías a no naufragar en océanos de datos, transformando información en decisiones tácticas.

Invertir en Palantir vía CEDEAR ofrece dos ventajas simultáneas: la cobertura contra el tipo de cambio implícito (CCL) y la exposición directa a una de las empresas con mayor capacidad de capturar valor en la era de la IA aplicada. No es casualidad que las ballenas de Wall Street y los pequeños inversores estén mirando hoy el mismo gráfico.

Pero, como todo activo de crecimiento tecnológico (growth), Palantir no está exento de volatilidad. Sus múltiplos de valuación suelen ser exigentes -no aptos para inversores con poca tolerancia al riesgo- y su precio reacciona con sensibilidad a las tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, la consistencia en sus resultados financieros y el respaldo de figuras como Peter Thiel le otorgan un sello de calidad que el mercado premia.

En definitiva, la presencia de Thiel en Argentina no es solo una anécdota diplomática. Es la confirmación de que el país está en el mapa de los grandes jugadores de la tecnología global. Para quienes ya tienen posición en Palantir, es un motivo para reafirmar la tesis. Para quienes aún miran desde afuera, es una señal de que el tren de la analítica de datos sigue sumando vagones en una carrera que, según los expertos, recién está comenzando.