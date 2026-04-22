La red procesó 200,4 millones de operaciones en su capa base, superando por primera vez la barrera de los 200 millones en un solo trimestre

Ethereum alcanzó un récord histórico de 200,4 millones de transacciones en el primer trimestre de 2026, y consolidó la recuperación de su actividad on-chain iniciada en 2025.

Sin embargo, la demanda minorista se mostró más débil, lo que moderó el impacto en el precio de ETH, que igualmente subió un 4,15% tras conocerse el dato.

De acuerdo con datos de Artemis citados por CoinDesk, Ethereum procesó 200,4 millones de operaciones en su capa base, y superó por primera vez la barrera de los 200 millones en un solo trimestre.

La cifra representa un salto de 43% respecto al cuarto trimestre de 2025, cuando se registraron 145 millones de transacciones, y más que duplica los mínimos de 2023, que rondaron los 90 millones de transacciones.

En ese sentido, la red se consolida como columna vertebral de gran parte del ecosistema cripto. Este repunte refleja un uso más intenso de la infraestructura de Ethereum, que no se limita a simples transferencias de ETH, sino que incluye:

movimientos de tokens

ejecución de contratos inteligentes

operaciones vinculadas a aplicaciones descentralizadas

A pesar del récord, los analistas advierten que la demanda minorista se encuentra en retroceso, con menos usuarios interactuando directamente con la capa base.

La red de Ethereum rompe un récord de transacciones en un trimestre y ETH se dispara un 4,15%

Ethereum registra récord de transacciones y el precio de ETH se dispara

El crecimiento de transacciones se explica en gran medida por integraciones institucionales y aplicaciones que operan sobre Ethereum, más que por un aumento de pequeños inversores.

Esta dinámica explica por qué el precio de ETH no refleja plenamente la magnitud del salto operativo.

Tras conocerse el récord, ETH subió 4,15%, aunque los analistas señalan que el mercado aún no premia la mejora estructural con un rally sostenido.

La dominancia de Ethereum en capitalización se redujo frente a Bitcoin y otras criptomonedas, algo que sugiere que los inversores minoristas siguen diversificando hacia otros activos.

La recuperación en forma de "U" que comenzó en 2025 muestra que Ethereum logró superar la etapa de estancamiento de 2023 y 2024.