En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda líder subió un 4,36%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Este miércoles, Ethereum alcanzó los u$s2.411,63 tras un incremento de 4,36% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s291.059,02 millones, de acuerdo con Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,65 billones de capitalización este miércoles 22 de abril, de acuerdo con CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 3,67% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 60,06%, Ethereum ocupa un 11%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 28,94%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 22 de abril, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s79.387,88 (4,60%)

Ethereum: u$s2.411,63 (4,36%)

BNB: u$s650,53 (2,95%)

Ripple: u$s1,46 (1,79%)

Solana: u$s88,42 (2,79%)

Cardano: u$s0,26 (2,76%)

Polkadot: u$s1,30 (2,08%)

Dogecoin: u$s0,10 (3,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este miércoles 22 de abril:

Bitcoin: $121,84 millones

Ethereum: $3,53 millones

BNB: $953.070,80

Ripple: $2.143,08

Solana: $129.847,90

Cardano: $375,51

Polkadot: $1.913,19

Dogecoin: $144,04

Polygon: $139,47

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 22 de abril los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.464,70

DAI: $1.476,70

USDC: $1.467,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, es una blockchain que ha marcado una diferencia significativa en la tecnología de criptomonedas.

Mientras Bitcoin validaba el uso de la blockchain para realizar transacciones financieras descentralizadas, Ethereum fue más allá, permitiendo la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) gracias a la implementación de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten la automatización de tareas y transacciones sin la intervención de terceros, lo que otorga mayor seguridad y transparencia al ecosistema. El proyecto se financió mediante un crowdfunding en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), pronto ganó popularidad.

Los contratos inteligentes no solo sirven para transacciones financieras, sino que también permiten aplicaciones en otros campos como la logística, la atención médica y más. Este enfoque amplió las posibilidades de la tecnología blockchain más allá de las monedas digitales.

Ethereum también popularizó la creación de tokens, lo que permitió el surgimiento de activos digitales como las stablecoins, cuyo valor está vinculado a activos tradicionales, y los NFT (tokens no fungibles), los cuales han transformado mercados como el arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha revolucionado la forma en que entendemos la propiedad en el entorno digital. La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras redes basadas en su estructura, como BNB y Avalanche, fueran creadas.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha logrado mejorar la escalabilidad y la eficiencia de Ethereum, permitiendo una mayor velocidad de transacciones y reduciendo los costos asociados.

Finalmente, Ethereum ha jugado un papel central en el impulso de la Web3, una nueva era de Internet descentralizada que promueve la privacidad y autonomía de los usuarios.

Al eliminar intermediarios y poner el control de los datos en manos de los usuarios, Ethereum ha sido clave en la construcción de un futuro más transparente y justo.