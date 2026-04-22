La sexta moneda digital más relevante creció 2,87% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

Este miércoles, Solana alcanzó los u$s88,39 tras un incremento de 2,87% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s50.881,03 millones, de acuerdo con Binance.

Este miércoles 22 de abril, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,64 billones, según el registro de CoinMarketCap con 37.416 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 3,70% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 60,07%, Ethereum mantiene un 10,99%, y el resto agrupa el 28,95%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha miércoles 22 de abril, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s79.363,61 (4,70%)

Ethereum: u$s2.408,40 (4,33%)

BNB: u$s649,85 (2,90%)

Ripple: u$s1,46 (1,90%)

Solana: u$s88,39 (2,87%)

Cardano: u$s0,26 (2,75%)

Polkadot: u$s1,30 (2,03%)

Dogecoin: u$s0,10 (3,58%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, miércoles 22 de abril, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $121,84 millones

Ethereum: $3,53 millones

BNB: $953.070,80

Ripple: $2.143,08

Solana: $129.847,90

Cardano: $375,51

Polkadot: $1.913,19

Dogecoin: $144,04

Polygon: $139,47

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 22 de abril los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.464,70

DAI: $1.476,70

USDC: $1.467,30

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que representa una revolución en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, su objetivo era superar los límites de escalabilidad de redes como Bitcoin y Ethereum.

Su tecnología innovadora, "Proof of History", permite ordenar transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, lo que aumenta la velocidad y reduce los costos. En comparación, Ethereum, en sus comienzos, podía procesar unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, posicionándose como una de las redes más rápidas.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana comenzó a destacarse como una opción ideal para desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución a los altos costos de gas que aquejan a Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente, atrayendo a usuarios y desarrolladores gracias a su enfoque en la eficiencia y la accesibilidad. Aunque Ethereum sigue liderando en términos de adopción global, Solana se ha consolidado como una alternativa robusta y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado desafíos significativos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. No obstante, la comunidad y el equipo detrás del proyecto han trabajado arduamente para fortalecer su infraestructura y mejorar su propuesta.

Hoy en día, Solana es vista como una blockchain de vanguardia, que combina velocidad, costos bajos y eficiencia, convirtiéndose en una fuerte competidora en la industria y un desafío directo para Ethereum.