USDT alcanzó los u$s188.000 millones y las stablecoins conquistan el mundo de los pagos. Quiénes son los grandes jugadores que ya mueven fichas

Tether acaba de romper un récord histórico. USDT alcanzó los u$s188.000 millones en suministro circulante, una cifra que consolida su dominio absoluto en el mercado de las criptomonedas estables.

Concentra ahora el 58% de todo el mercado global de stablecoins, que mueve unos u$s315.000 millones. Es decir, casi 6 de cada 10 dólares digitales en circulación pertenecen a Tether.

El crecimiento no es casualidad. Responde, sobre todo, a la demanda explosiva de dólares digitales en economías emergentes. Argentina encabeza esa lista.

El dato llega en un momento clave: las stablecoins dejaron de ser un instrumento exclusivo del mundo cripto y ahora pisan fuerte en pagos cotidianos y remesas internacionales.

Cómo los gigantes tradicionales se suben al tren de las stablecoins

Prueba del fenómeno son los movimientos de las corporaciones más grandes del planeta. DoorDash, Stripe, Mastercard y Visa ya apuestan por esta tecnología.

DoorDash trabaja con la plataforma Tempo en un sistema de pagos con stablecoins. La idea es liquidar operaciones a comercios y repartidores en más de 40 países de forma más rápida y económica.

Andy Wang, cofundador de la empresa, lo resumió así: "Si podemos hacer que los comercios y los repartidores reciban su dinero más rápido y de una manera asequible, será una decisión obvia para todo el ecosistema".

Stripe no se quedó atrás. En 2024 compró la plataforma Bridge por u$s1.100 millones. Mastercard adquirió BVNK por unos u$s1.800 millones en marzo. Y Visa amplió su plataforma de liquidación en julio.

Son movimientos que confirman una tendencia: las stablecoins pasaron de nicho cripto a infraestructura financiera mainstream.

Los números detrás del récord de Tether

Detrás del hito de USDT hay cifras contundentes. Tether controla alrededor de u$s187.000 millones en activos y ganó más de u$s10.000 millones en 2025.

Según su último informe trimestral, la empresa cuenta con reservas por u$s192.900 millones. Es un respaldo que pocos competidores pueden exhibir.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, aseguró que más de 550 millones de personas usan USDT para pagos y ahorros. Lo definió como "un dólar digital diseñado para las masas".

Otro dato que refuerza la posición de liderazgo: su mayor emisor individual representa menos del 5% de la actividad. En cambio, algunos competidores muestran concentraciones de hasta 25%.

La cantidad de USDT en la red Tron tocó un máximo histórico de casi u$s86.700 millones. Es señal de una liquidez en crecimiento sostenido.

Qué pasó con las caídas de principio de año

El camino, de todos modos, no fue del todo lineal. A principios de año la oferta de USDT cayó u$s1.500 millones en febrero, la mayor baja desde el colapso de FTX.

En enero había retrocedido u$s1.200 millones. Fueron números que generaron ruido en el mercado.

Ardoino minimizó esas caídas y las atribuyó a "reasignaciones estratégicas", no a una fuga de usuarios. Según su versión, fueron movimientos internos y no un problema de confianza.

Los datos posteriores le dieron la razón. El rebote fue inmediato y el crecimiento no se detuvo. USDT cerró el primer trimestre con números récord.

El escenario actual consolida a Tether como la stablecoin dominante del mercado global, con una penetración que supera a todas sus competidoras y un respaldo financiero que pocos pueden igualar.