Visa puso en marcha un nodo validador en la blockchain Tempo, asumiendo un rol clave en la gestión y validación de transacciones dentro de una red diseñada para pagos con stablecoins en tiempo real.

El nodo fue desarrollado durante seis meses junto al equipo de ingeniería de Tempo y se opera íntegramente con infraestructura propia.

Con este avance, Visa no solo refuerza su estrategia de infraestructura en el mundo cripto sino que se suma al grupo de validadores pioneros de Tempo, donde ya participan Stripe y Zodia Custody.

Visa ya figura como validador en Canton Network, enfocada en pagos con privacidad y expandió su sistema de liquidación para incluir stablecoins como PYUSD y EURC, y sumar compatibilidad con redes como Stellar y Avalanche.

El ingreso de Visa a Tempo se da en un escenario de fuerte competencia: Stripe compró la plataforma Bridge por u$s1.100 millones y lanzó cuentas con stablecoins en más de 100 países.

Mastercard también se movió: cerró un acuerdo de hasta u$s1.800 millones para adquirir BVNK, empresa que facilita pagos y conversiones entre fiat y cripto en más de 130 mercados.

Mientras tanto, el negocio de las stablecoins sigue en expansión. Su capitalización ronda los u$s319.000 millones, según DefiLlama, frente a los u$s307.500 millones de principios de año. El crecimiento confirma su consolidación como herramienta de pago y reserva de valor en el ecosistema digital.

Cómo funciona la red y qué aporta Visa

Tempo es una blockchain de capa 1 creada para habilitar pagos con stablecoins en tiempo real, con foco en velocidad y automatización.

Los validadores, entre ellos Visa, son clave en este modelo: verifican operaciones y sostienen el registro de la red para garantizar transparencia y seguridad.

Además, cada vez que un validador es elegido para empaquetar operaciones en bloques, recibe recompensas en stablecoins, lo que incentiva la participación y refuerza la descentralización del sistema.

La llegada de Visa no solo aporta músculo técnico, sino también confianza institucional en una etapa temprana, clave para que Tempo gane tracción y credibilidad frente a usuarios y empresas.