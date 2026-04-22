Comafi relevó inquietudes de bancos y fondos sobre mora, actividad y deuda, en un contexto de mejoras macro que aún no convencen al mercado

El Banco Comafi elaboró un informe en el que resume las inquietudes de los inversores tras las reuniones de Argentina en Washington y Nueva York.

El documento revela que la calidad del crédito, la actividad económica, los vencimientos de deuda y la dinámica política son los cuatro frentes que hoy definen el apetito por los bonos argentinos.

El reporte se basa en los encuentros mantenidos la semana pasada con bancos y fondos de Emerging Markets (EM), en paralelo a las reuniones con el FMI en la capital estadounidense.

Allí se discutió la continuidad del programa y la necesidad de sostener el superávit fiscal. En Nueva York, los fondos remarcaron que Argentina muestra avances en reservas y balance externo, aunque persisten dudas estructurales.

Uno de los puntos que preocupa es la mora de las familias, que alcanzó niveles históricos. Este deterioro en la capacidad de pago genera dudas sobre la solidez del sistema financiero y la estabilidad de las carteras bancarias.

Los fondos advierten que, si la tendencia se consolida, podría limitar el acceso al crédito y tensionar los balances bancarios.

Producción, compromisos financieros y agenda electoral

El segundo eje es la dinámica productiva. Mientras agro, energía y minería muestran avances, sectores intensivos en empleo como industria, construcción y comercio siguen rezagados.

Los inversores buscan señales de una recuperación más homogénea que permita sostener el crecimiento y reducir la presión social.

Otro punto crítico los compromisos financieros hacia 2027. El mercado evalúa la capacidad del Gobierno para implementar un manejo de pasivos que evite sobresaltos.

La estrategia de refinanciar con apoyo de organismos internacionales es vista como clave para sostener la narrativa de sostenibilidad.

El cuarto tema que destaca el informe es la agenda electoral. Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales, los inversores dan por sentado la reelección de Javier Milei como escenario base.

Sin embargo, persiste el escepticismo. Aunque los inversores ven probable la continuidad de Milei, los precios de los bonos todavía no lo reflejan plenamente: el mercado espera definiciones más concretas sobre reformas estructurales antes de descontar ese escenario.

Más allá de estos cuatro frentes, el informe del Comafi también aporta matices sobre el sentimiento general del mercado y las conclusiones de las discusiones en Washington y Nueva York.

En ese sentido señala que pese a los avances en reservas y superávit, los fondos mantienen cautela. En Wall Street hablan de posiciones "overweight" (mayor exposición) en deuda argentina, pero prefieren sostener lo ya comprado antes que ampliar apuestas.

Frente a otros emergentes, Argentina todavía no logra achicar la brecha de tasas, lo que muestra que la percepción de riesgo sigue frágil.

En Washington, las conversaciones giraron en torno a la continuidad del programa con el Fondo Monetario y la necesidad de sostener el superávit fiscal.

Los bancos remarcaron que ese compromiso es clave para mantener la confianza y evitar que el mercado vuelva a descontar escenarios de incumplimiento.

Mientras que en los encuentros con fondos de Emerging Markets, se destacaron la mejora en reservas y el balance externo, apuntalado por el alza del crudo y el ingreso de divisas del agro.

Sin embargo, los gestores remarcaron que la recuperación es parcial y que el riesgo político sigue siendo un factor de peso en las decisiones de inversión.