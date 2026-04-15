El Gobierno enfrenta el desafío de reducir el riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos, condición indispensable para recuperar acceso al financiamiento internacional.

La clave está en acumular reservas netas, ordenar el calendario de deuda y sostener señales de estabilidad cambiaria y fiscal.

Hoy el indicador ronda los 500 puntos básicos, todavía lejos de los niveles de Chile, Brasil o Uruguay. En ese sentido, los analistas coinciden en que mientras las reservas netas sigan en negativo, el mercado no convalidará una baja más profunda.

Aunque las reservas brutas superan los u$s45.000 millones, las netas se ubican en -u$s2.724 millones. Este dato es el que miran los fondos internacionales para evaluar la solvencia del país.

Sin un cambio en esa variable, el riesgo país difícilmente perforará el piso de 400 puntos.

El Tesoro y el Banco Central deben afrontar pagos por u$s47.000 millones hasta 2027, con picos en julio de 2026 y enero y julio de 2027. Incluso con refinanciación, la necesidad de caja rondará los u$s25.000 millones. Esa presión obliga a mostrar un plan claro de financiamiento.

Las estrategias del Gobierno para aliviar la presión de deuda

Para aliviar la carga, el Gobierno implementa varias acciones simultáneas:

Emitió dos bonos en dólares bajo ley local -el AO27 y el AO28- con rendimientos que implican un riesgo país implícito de entre 200 y 350 puntos básicos

Busca captar parte de los u$s220.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero , a través de incentivos como la Ley de Inocencia Fiscal

, a través de incentivos como la Ley de Inocencia Fiscal Apuesta a la liquidación agrícola de abril como fuente de divisas frescas para que el BCRA se acerque a una posición neutra

para que el BCRA se acerque a una posición neutra Sostiene señales de estabilidad cambiaria y fiscal para generar confianza en inversores internacionales

Por su parte, los inversores esperan tres condiciones para convalidar una baja sostenida del riesgo país: reservas netas positivas, cumplimiento de vencimientos y estabilidad cambiaria.

Si se cumplen, Argentina podría volver a emitir deuda en Wall Street a tasas razonables y liberar divisas para inversión y crecimiento.