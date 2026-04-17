Expertos advierten que la llegada de la computación cuántica amenaza la seguridad de las transacciones y almacenes digitales en el ecosistema cripto

La computación cuántica dejó de ser una teoría de ciencia ficción para convertirse en una preocupación real para el ecosistema cripto. El debate escaló recientemente luego de que Charles Hoskinson, fundador de Cardano y una de las voces más influyentes (y críticas) de la industria, pusiera en duda las estrategias que se están barajando para blindar a Bitcoin frente a esta tecnología.

El núcleo del problema es simple pero alarmante: las computadoras cuánticas, gracias a su capacidad de procesamiento infinitamente superior a las actuales, podrían descifrar los algoritmos de criptografía que hoy protegen las billeteras de Bitcoin, permitiendo que un atacante robe fondos con solo conocer la clave pública de un usuario.

El escepticismo de Hoskinson

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