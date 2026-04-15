Los usuarios del país ya pueden operar directamente con el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores

Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo, confirmó la incorporación de bancos públicos venezolanos como métodos de pago en su plataforma P2P, tras la flexibilización de sanciones de Estados Unidos.

Desde el 15 de abril de 2026, los usuarios pueden operar directamente con el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, ampliando las opciones para comprar y vender criptomonedas en el país.

Binance suma bancos públicos en Venezuela y flexibiliza pagos P2P tras alivio de sanciones

La decisión de Binance responde a la reciente flexibilización de sanciones financieras que afectaban a instituciones estatales venezolanas.

Con esta medida, los bancos públicos vuelven a integrarse al sistema internacional y, en consecuencia, a plataformas globales de intercambio como Binance.

Para los usuarios locales, esto significa mayor facilidad y seguridad en las transacciones, ya que podrán utilizar cuentas en bancos nacionales sin necesidad de intermediarios externos.

Uno de los puntos más relevantes es la reincorporación del Banco de Venezuela, que había sido eliminado previamente de la plataforma debido a las restricciones.

Binance suma bancos públicos en Venezuela y flexibiliza pagos P2P tras alivio de sanciones de EE.UU.

Ahora, junto al Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, se convierte en una opción válida para quienes operan en el mercado P2P de Binance.

Uno de los puntos más destacados de esta integración es la funcionalidad a través de Binance Pay, que permitiría a los clientes del Banco de Venezuela realizar recargas de saldo directamente desde su cuenta bancaria.

Si bien esta facilidad operativa es vista como un avance en términos de comodidad, también despertó dudas sobre la privacidad y el rastro financiero, ya que las transacciones dejan de ser percibidas como envíos individuales entre terceros para convertirse en operaciones financieras formales rastreables por los entes reguladores nacionales.

Venezuela es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en América Latina, impulsada por la necesidad de alternativas frente a la inflación y las limitaciones del sistema financiero tradicional.

La integración de bancos públicos en Binance P2P refuerza esa tendencia, ya que permite que más personas accedan a operaciones de compra y venta de activos digitales con menor fricción y mayor liquidez.

Durante años, los usuarios de la banca pública enfrentaron limitaciones o debían recurrir a intermediarios para movilizar sus bolívares hacia activos digitales; ahora, la inclusión de estas entidades ofrece una capa adicional de confianza al realizar intercambios a tasas que buscan mayor estabilidad frente al dólar digital.