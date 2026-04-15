La criptomoneda número uno descendió 0,37% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Este miércoles, Bitcoin experimentó un retroceso de 0,37%, ubicando su precio en u$s74.309,46 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,49 billones, según el panel de Binance.

Con un total de 37.385 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,51 billones de capitalización este miércoles 15 de abril, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,55% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,21% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,20%. Las demás criptomonedas representan el 29,59%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día miércoles 15 de abril, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s74.309,46 (-0,37%)

Ethereum: u$s2.331,65 (-2,02%)

BNB: u$s618,28 (0,35%)

Ripple: u$s1,37 (-0,34%)

Solana: u$s83,67 (-2,85%)

Cardano: u$s0,24 (-0,69%)

Polkadot: u$s1,17 (-0,51%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 15 de abril, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $109,75 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $905.452,58

Ripple: $1.996,59

Solana: $122.456,40

Cardano: $354,27

Polkadot: $1.721,11

Dogecoin: $136,82

Polygon: $124,17

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al miércoles 15 de abril son los siguientes:

USDT: $1.460,30

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,27

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para comprar criptomonedas es necesario abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitso, Lemon o Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU), donde se pueden recibir transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda de interés y comprarla. Algunas exchanges permiten usar tarjetas de crédito, integrando servicios como Mercado Pago.

También es posible canjear activos digitales o transferirlos mediante QR o claves públicas.

Otra opción viable es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), conectando compradores y vendedores de forma directa.

Este sistema acepta múltiples medios de pago, como cuentas fintech, bancarias y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es vital verificar la reputación del vendedor.

Se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que enfrenta denuncias frecuentes.

La falta de sistemas de seguridad puede exponer a los usuarios a robos y estafas online.