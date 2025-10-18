El euro digital supera expectativas y se consolida frente a las stablecoins respaldadas por el dólar, impulsado por nuevas reglas financieras europeas

El euro digital acelera su expansión y redefine la dinámica del mercado cripto europeo, impulsado por regulaciones más estrictas que desplazaron a las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense.

EURC, la stablecoin emitida por Circle y respaldada uno a uno por el euro, registró un crecimiento del 2.727% en volumen de trading entre julio de 2024 y junio de 2025.

Según el último informe de Chainalysis, publicado el 16 de octubre de 2025, la adopción de stablecoins reguladas por la Unión Europea marca un cambio estructural en la infraestructura financiera del continente.

El impacto de la Ley MiCA

El Reglamento de Mercados en Criptoactivos (MiCA) redefinió la competencia en el ecosistema de monedas estables, otorgando una ventaja decisiva a los emisores que cumplen con las estrictas normas de supervisión y transparencia impuestas por la Unión Europea.

La exclusión de Tether (USDT) por incumplimiento regulatorio generó un profundo reacomodamiento en el mercado, favoreciendo el crecimiento acelerado de las stablecoins ancladas al euro, especialmente aquellas aprobadas bajo el marco de cumplimiento de MiCA.

EURC, respaldada uno a uno con euros y auditada periódicamente, capitalizó este nuevo entorno regulado, consolidando una posición de liderazgo entre instituciones financieras y plataformas de trading que buscan liquidez y activos compatibles con la legislación europea.

Durante el período de transición, Circle experimentó fluctuaciones iniciales con USDC, su stablecoin atada al dólar, mientras los exchanges europeos ajustaban sus operaciones a las exigencias regulatorias establecidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

"El desempeño más modesto de USDC refleja la contracción del volumen a medida que EURC ganó protagonismo, evidenciando la interacción entre regulación, dinámica de mercado y geopolítica global", señala el informe de Chainalysis sobre la región europea.

El estudio concluye que MiCA no solo reordenó la estructura del mercado cripto europeo, sino que fortaleció la confianza institucional y proyectó al euro como un activo digital de referencia global.

El ascenso de EURC

En abril de 2025, Chainalysis detectó un aumento vertiginoso en el uso de EURC, acompañado por una caída sostenida en la demanda de stablecoins vinculadas al dólar, marcando un punto de inflexión en la preferencia del mercado.

El informe subraya que "Esto marca un giro estratégico hacia el euro, influido por regulaciones y geopolítica, como cambios arancelarios en EE.UU.", según detalla el documento.

"Esta expansión extraordinaria, aunque desde una base modesta, demuestra el potencial de las monedas estables locales alineadas con la regulación", sostiene Chainalysis, al describir cómo los emisores europeos capitalizan la certidumbre que aporta MiCA.

De acuerdo con los registros de la ESMA, actualmente operan 15 emisores activos que gestionan 25 monedas estables en euros, lo que amplía la competencia y profundiza la liquidez dentro del bloque económico.

Simultáneamente, los bancos y proveedores de pago aceleran la adopción de activos digitales, ofreciendo custodia, conversión instantánea y liquidaciones directas en monedas estables reguladas para clientes institucionales y minoristas.

El informe concluye que "MiCA fomenta la integridad del mercado y la estabilidad financiera, posicionando a Europa como un hub global de criptoactivos".