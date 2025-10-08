SWIFT, la red interbancaria más importante del mundo, dio un paso histórico al incorporar un registro compartido basado en blockchain para procesar transacciones con stablecoins.

El anuncio, realizado durante la conferencia Sibos en Fráncfort, marca un hito en la convergencia entre el sistema financiero tradicional y la tecnología cripto.

Este movimiento era previsible: la eficiencia de las transferencias transfronterizas con dólares cripto –bajos costos y alta velocidad– dejó a los bancos tradicionales en desventaja frente a un nuevo paradigma financiero global.

Bancos apuestan al dólar cripto: en qué consiste

El sistema convencional se apoya en la red SWIFT, que, si bien es segura y consolidada, implica comisiones elevadas, demoras en la acreditación y escasa transparencia en los costos intermedios. En una era marcada por la inmediatez digital, este mecanismo se veía obligado a reinventarse.

"La adopción de blockchain no solo agiliza los pagos internacionales, sino que legitima a las stablecoins como herramienta confiable para las operaciones financieras globales", señala a iProUP Matías Alberti, Country Manager de Coinbase en Argentina. Según el experto, este movimiento llega en un momento de auge, con operaciones mensuales que superan los u$s3 billones a nivel mundial.

Para ponerlo en perspectiva, el último informe de Coindesk arroja que el mercado de monedas estables alcanzó un nuevo máximo histórico en el noveno mes del año, con una capitalización total que aumentó un 3,4% hasta los u$s293.000 millones. Esto configura el vigésimo cuarto mes consecutivo de crecimiento en la capitalización del mercado de este tipo de activos:

Tether (USDT) aumentó un 2,5% hasta u$s172.000 millones en septiembre, y anotó su vigésimo quinto aumento mensual consecutivo. Pero su participación cayó del 59,4% al 58,8%

en septiembre, y anotó su consecutivo. Pero su participación cayó del 59,4% al 58,8% USD Coin (USDC) subió un 3,3% hasta u$s67.100 millones, máximo histórico

Ethena USD aumentó un 14% hasta u$s14.100 millones, también su mayor pico

El nuevo sistema busca que los activos tokenizados, desde stablecoins hasta monedas digitales de bancos centrales (CBDC), puedan circular con la misma fluidez y seguridad que los datos en una red global.

Para lograrlo, SWIFT