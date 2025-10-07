La primera criptomoneda por capitalización registró una baja del 3,29% en las últimas 24 horas. El comportamiento de otras monedas y dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda líder, reporta un descenso de 3,29% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este martes a u$s121.272,37, con una capitalización de mercado de u$s2,42 billones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s4,16 billones de capitalización este martes 7 de octubre, con 36.232 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -3,26% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,11%, Ethereum mantiene un 12,99%, y el resto agrupa el 28,89%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este martes 7 de octubre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s121.272,37 (-3,29%)

Ethereum: u$s4.479,40 (-4,75%)

BNB: u$s1.285,93 (5,32%)

Ripple: u$s2,88 (-5,19%)

Solana: u$s223,15 (-5,74%)

Cardano: u$s0,83 (-5,42%)

Polkadot: u$s4,16 (-5,25%)

Dogecoin: u$s0,25 (-6,34%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 7 de octubre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $201,23 millones

Ethereum: $6,94 millones

BNB: $1,99 millones

Ripple: $4.463,64

Solana: $345.634,83

Cardano: $1.286,28

Polkadot: $6.447,91

Dogecoin: $388,99

Polygon: $367,96

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este martes 7 de octubre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.538,20

DAI: $1.546,29

USDC: $1.546,44

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.