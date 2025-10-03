La segunda moneda digital más relevante creció 1% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

Este viernes, Ethereum, la segunda criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 1% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s4.535,15, con un mercado circulante equivalente a u$s547.407,85 millones, según Binance.

Este viernes 3 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s4,21 billones, con más de 36.195 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 1,40% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 58,06%, Ethereum ocupa un 13,02%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 28,92%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 3 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s122.471,13 (1,52%)

Ethereum: u$s4.535,15 (1%)

BNB: u$s1.179,52 (8,99%)

Ripple: u$s3,04 (-0,65%)

Solana: u$s233,04 (0,19%)

Cardano: u$s0,87 (0,11%)

Polkadot: u$s4,34 (0,44%)

Dogecoin: u$s0,26 (-0,23%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 3 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $207,29 millones

Ethereum: $6,94 millones

BNB: $1,80 millones

Ripple: $4.657,88

Solana: $356.405,03

Cardano: $1.335,62

Polkadot: $6.636,83

Dogecoin: $398,13

Polygon: $370,55

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este viernes 3 de octubre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.521,40

DAI: $1.529,33

USDC: $1.529,06

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y un grupo de desarrolladores, revolucionó el mundo de las criptomonedas al introducir un sistema que no solo permite la transferencia de valor, sino también la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A diferencia de Bitcoin, que se centra en ser una moneda digital descentralizada, Ethereum permite la creación de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan bajo condiciones específicas, eliminando la necesidad de intermediarios y brindando mayor seguridad y transparencia a las transacciones.

Ethereum fue financiado mediante un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió el lanzamiento de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido la base de su ecosistema, permitiendo que las aplicaciones descentralizadas operen de forma autónoma, sin depender de ninguna autoridad central.

Esto ha abierto nuevas oportunidades en áreas como la finanzas, la salud, la educación y la logística, donde las aplicaciones pueden operar de forma más eficiente y segura.

Otro de los logros de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización, que permite crear nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar, han ofrecido una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Los NFT, por su parte, han permitido la creación de nuevos mercados para el arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha permitido que otras plataformas, como BNB y Avalanche, se construyan sobre la infraestructura de Ethereum.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, reduciendo los costos y aumentando la velocidad de las transacciones.

Ethereum también ha sido esencial para el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que busca devolver el control a los usuarios.

La Web3 pone énfasis en la privacidad y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios como gobiernos y corporaciones, lo que resulta en una web más libre y democrática.