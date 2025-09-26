En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 0,35%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Con una capitalización de mercado de u$s2,18 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, bajó 0,35% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s109.537,36 este viernes, de acuerdo con Binance.

Las criptomonedas suman este viernes 26 de septiembre una capitalización global de u$s3,78 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 36.144 monedas.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un aumento del 0,28% en las últimas horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 57,75%, seguido de Ethereum con el 12,88%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 26 de septiembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s109.537,36 (-0,35%)

Ethereum: u$s4.029,91 (2,15%)

BNB: u$s957,53 (-1%)

Ripple: u$s2,80 (-0,30%)

Solana: u$s201,62 (0,68%)

Cardano: u$s0,79 (1,36%)

Polkadot: u$s3,94 (0,95%)

Dogecoin: u$s0,23 (1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 26 de septiembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $203,42 millones

Ethereum: $5,95 millones

BNB: $1,41 millones

Ripple: $4.130,03

Solana: $297.165,42

Cardano: $1.167,93

Polkadot: $5.813,03

Dogecoin: $342,08

Polygon: $325,27

En otro orden, este viernes 26 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.467

DAI: $1.475,22

USDC: $1.475,36

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que cambió la economía mundial. Su misión principal es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin se basa en un mecanismo de consenso llamado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino también como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y el alto costo de las transacciones, la implementación de soluciones como la Lightning Network ha comenzado a mejorar estos problemas.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante con un gran impacto en la industria financiera mundial.