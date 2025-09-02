Los 120 millones de usuarios de Bitget y Bitget Wallet tendrán acceso a los novedosos protocolos descentralizados construidos en Morph, impulsados por BGB

Bitget, una de las principales exchanges de criptomonedas y compañía Web3, se complace en anunciar su colaboración estratégica con Morph, el proyecto de su ecosistema enfocado en pagos y finanzas de consumo onchain.

Ambas partes firmaron un acuerdo para potenciar la utilidad de BGB en una amplia gama de proyectos. Con esta alianza, Bitget transferirá todos los tokens BGB que controla, un total de 440 millones, a Morph Foundation.

La mitad de esta asignación, 220 millones de BGB, será quemada en una sola acción, mientras que los 220 millones restantes estarán bloqueados y se liberarán a razón de 2% mensual para financiar incentivos de liquidez, expansión de casos de uso y educación.

Morph se convertirá en el hogar onchain nativo de BGB y servirá como la capa central de liquidación para más de 120 millones de usuarios en todo el mundo, con BGB establecido como el token de gas y gobernanza de una red mejorada y de alto rendimiento.

Construyendo el Estándar para Pagos Onchain

Morph mantendrá su marca, equipo y dirección estratégica, permaneciendo enfocada en su posicionamiento como una Layer 2 dedicada a pagos cripto, y aspirando a convertirse en la infraestructura de pagos Web3 de nueva generación.

Su objetivo es ir más allá de la eficiencia de costos y el rendimiento, avanzando hacia las finanzas de consumo en gran escala, con integraciones en billeteras, DeFi, stablecoins y proveedores de pagos globales.

"Con este compromiso con Morph Foundation, BGB entra en un nuevo capítulo como el token de gas y gobernanza de Morph. Esta actualización expande a BGB como token utilitario para lapróxima era de las finanzas de consumo onchain, impulsando pagos, aplicaciones y la capa de liquidación para millones de usuarios en todo el mundo", resaltó Gracy Chen, CEO de Bitget.

Expandiendo BGB con Morph

BGB se convertirá en el token principal de la blockchain de Morph, sirviendo como token de gas, gobernanza y pagos en toda la capa. La actividad de liquidación y PayFi se canalizará a través de BGB junto con stablecoins, otorgándole un rol central en el funcionamiento de la red Morph.

Mientras tanto, BGB seguirá colaborando con socios existentes, incluyendo Bitget, MEXC y Bitfinex, donde ya está listado, además de otras plataformas, sirviendo como un medio clave en nuevas funciones de Launc