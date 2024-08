Argentina es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas: es el cuarto a nivel global según un informe de Transfero Group y se estima que hay más de 10 millones de cuentas para operar.

Pero todavía existe una deuda pendiente: expandir estos instrumentos a bancos y billeteras fintech, algo que ya ocurre en Europa y fue prohibido expresamente por el Banco Central cuando Galicia y Ualá lanzaron el servicio.

Cripto en los bancos: qué es lo que falta

En el sector creen que la nueva conducción del BCRA tiene entre sus prioridades que los activos digitales finalmente lleguen a bancos y billeteras. "El Banco Central quiere dar de baja lo antes posible la Comunicación A7506, pero te dicen que tienen las 'manos atadas' por el momento", comenta a iProUP un ejecutivo.

En las fintech celebran en voz baja que las nuevas autoridades del organismo tengan un enfoque pro-monedas digitales. "El BCRA de (Miguel) Pesce era muy conservador y repetía lo que el FMI. Antes, te daban de baja propuestas por 'riesgo sistémico', una excusa frecuente para evitar la innovación", lamenta un directivo que chocó varias veces contra esa pared.

En efecto, el FMI tenía una visión negativa sobre estos instrumentos, al igual que los reguladores europeos y estadounidenses. Una posición que fue menguando, con la Comisión de Valores (SEC) "soltando la correa" a estos activos al habilitar fondos cotizados al contado en Bitcoin y Ethereum.

A esto se suma que las plataformas de los tres candidatos presidenciales de EEUU proponen que el Tesoro acumule BTC. En Argentina hubo dos señales crypto-friendly:

La ley antilavado ofreció la primera definición legal de criptoactivo y crea el registro de proveedores de servicios virtuales (PSAV) bajo la órbita de la CNV

y crea el registro de proveedores de servicios virtuales (PSAV) bajo la órbita de la CNV El reciente blanqueo, por primera vez, incorpora a estos instrumentos dentro de un régimen de repatriación de activos

En Reconquista 250 tienen en carpeta el "plan cripto", según dejaron entrever en charlas con diferentes miembros de la industria de pagos. "El BCRA asegura que tiene el tema en agenda", señalan a iProUP desde una compañía que sigue el minuto a minuto de las conversaciones y que está a la espera de una medida clave.

Cripto en los bancos: las señales

Si bien el BCRA no liberó el mercado cripto, ya se empiezan a ver señales en que lo hará en breve:

Surgieron varias firmas que ofrecen el servicio cripto a bancos y billeteras , como las argentinas Manteca o Emunah

, como las argentinas Manteca o Emunah Exchanges internacionales que tienen la funcionalidad también llegarán a territorio albiceleste , como la española Bit2Me, que tiene el apoyo de BBVA y Telefónica

, como la española Bit2Me, que tiene el apoyo de BBVA y Telefónica Exchanges locales como Ripio lanzaron servicios para que empresas adopten servicios cripto

Para muchos jugadores grandes, el ingreso en este negocio está a un "clic" de distancia. De hecho, Galicia y Brubank (en sociedad con Lirium) y Ualá (con su propia exchange Uanex) lo tienen en stand-by desde que el BCRA prohibió la operatoria.

Mercado Pago ya presta esta función en Brasil, México y Chile en alianza con Ripio. Según Marcos Galperin, la contra en Argentina es que el anterior gobierno vedó esta actividad.

Sólo falta esperar la comunicación "correctiva" del BCRA. Este miércoles Milei dio algunas señales, resaltando la baja del tipo de cambio, la convergencia de los financieros con el oficial y el informal; y la reducción de la inflación.

Mientras tanto, bancos y fintech aguardan con ansiedad la apertura de un nuevo negocio millonario: según Chainalysis, las tenencias cripto de los argentinos rozan los u$s100.000 millones.

Cripto en los bancos: qué espera el Gobierno

Una fuente con peso propio en la industra cripto confía a iProUP que "este tema está muy atado a los pasos que se vayan dando para levantar las restricciones cambiarias", y asegura que "hay motivos para estar muy entusiasmados y expectantes de que suceda pronto".

"No se animan a dar una fecha, para no cometer errores no forzados con el tema dólar", dice. Esa misma metáfora tenística fue citada por otras dos personas que consultó iProUP.

El error no forzado que citan está relacionado principalmente con el contado con liquidación (CCL), que surge de comprar un bono en dólares con pesos y venderlo en un broker extranjero para hacerse de verdes: hoy está $1.260, casi 10% por debajo del blue.

Se trata del mecanismo utilizado por las grandes exchanges locales para comprar cripto afuera si la demanda sobrepasa su inventario. Algunas también le venden a las plataformas chicas cuyo volumen no justifica la operación internacional.

Desde una mesa de dinero cripto aseguran a iProUP: "Antes de llegar a eso, las exchanges te inflan el spread para evitar quiebres de stock: incentivan que la gente venda o compre. A veces con cotizaciones muy altas", remarca el experto.

"Esto trae un problema: si pasa en un fin de semana, te puede disparar una brecha muy grande con el blue y pone un piso más alto para cuando abra el dólar el lunes", concluye.