La Reserva Federal de EEUU (Fed) se reunió esta semana y tomó la decisión de mantener vigente la tasa de interés actual ante la escalada de la inflación que en marzo se ubicó en torno al 2,7%, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Comercio estadounidense.

Jerome Powell, presidente del organismo, señaló que, si bien el alza de precios se ha desacelerado sustancialmente en el último año, aún es muy alta. Por ello, mantuvo los tipos de interés estables en el rango del 5,25%-5,5%, tal como esperaba el mercado, aunque advirtió que sigue en sus objetivos la reducción de los costos de endeudamiento, lo que podría significar una baja de las tasas en el mediano plazo.

Tasa de la Fed: cómo influye en el mercado cripto

Luego de la decisión de mantener la tasa de interés, bitcoin continuo su caída. A pesar del reciente halving, la divisa digital flota en el orden de los u$s60.000, siendo su nivel más bajo desde el 27 de febrero. Y 20% por debajo de su máximo de marzo, cuando rozó los u$s74.000.

Sebastián Serrano, cofundador y director ejecutivo de Ripio, argumenta a iProUP que, cuando las tasas subieron, muchos ahorristas se inclinaron por activos menos riesgosos y se alejaron de las criptomonedas, por lo que era de esperarse esta reacción.

"Por el contrario, cuando bajaron los bonos estadounidenses, muchos inversores prefieren llevar dinero de estos a activos más 'riesgosos', pero con una propuesta de rendimientos mayores, sobre todo con un mercado en el que recientemente se aprobaron los ETF y se incentivó el hold de bitcoin debido al halving que disminuyó a la mitad la emisión de este", señala.

Daniel González, criptoanalista de Bitso, coincide con Serrano en que esta métrica es clave para todas las inversiones fluctuantes. "A menor tasa, mayor es el incentivo para invertir en activos de mayor riesgo, en busca de ganancias y viceversa. Esto aplica al mundo financiero tradicional, como las acciones, pero también para el mundo cripto", detalla el experto.

Criptomonedas: qué pasará en 2024

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, señala a iProUP que, en varias ocasiones, la Fed planteó que tiene pensado hacer una serie de bajas durante el 2024. Si esto ocurre, se incentivaría a las inversiones "de riesgo", por lo que sería una noticia positiva para el mercado cripto, ya que es considerado como una inversión de alto riesgo.

"En este escenario lo que aconsejo es invertir poco a poco, sobre todo porque bitcoin tuvo un crecimiento importante y es lógico que retroceda, colocando parte del dinero en esta cripto, pero también en altcoins de large cap, desde el top-10 hasta el top-50; en una menor medida en las mid cap, hasta el top 200; y luego un porcentaje mucho menor en las small cap", reflexiona.

Para González, si hipotéticamente durante el año se diera una baja en la tasa de interés, puede volver una tendencia alcista de bitcoin y otros activos de riesgo.

"Dado nuestro rol en el mercado, no damos consejos de inversión. Sin embargo, somos optimistas a largo plazo, tanto en términos de adopción de criptomonedas como alternativas para resolver actividades económicas y financieras de manera segura, eficiente y escalable como para generar riqueza como inversión", asegura.

Serrano considera que el mercado cripto, sobre todo el caso concreto de bitcoin, se mueve a su "propio ritmo". En este sentido, con el paso de los años, el ecosistema creció considerablemente, por lo que en ocasiones puede parecer que el precio de las principales cripto depende de factores externos como guerras, recesiones o, en este caso, las tasas de la Fed.

"Si bien en un punto es cierto, aunque no tanto por una incidencia directa, sino porque esas cuestiones cambian el contexto y vuelven a Bitcoin un bien bastante preciado, según el caso. La reducción en la tasa de interés que pagan los bonos estadounidenses siempre atrae la atención sobre las criptomonedas y otros mercados de activos que a veces pueden ser más riesgosos, pero también suelen ofrecer rendimientos muy superiores", recalca.

Un recorte de las tasas haría que las criptomonedas y otros activos de riesgo sean más atractivos

"En este sentido, si en el mediano plazo se da una baja contundente, veremos mucho capital volviendo a entrar a cripto o animándose a invertir por primera vez. Más aún, tras que los ETF de Bitcoin al contado finalmente fueron aprobados el 10 de enero por la SEC, lo que impulsa aún más la confianza en el mercado y atraer a nuevos inversores", agrega.

Finalmente, aconseja seguir la información de cerca, no apurarse y programar una estrategia de inversión o de entrada a cripto acorde a estos posibles escenarios. "El FOMO o miedo de quedarse afuera no es bueno, sobre todo para personas que no tienen mucha experiencia en cripto y en mercados financieros. Si bien una baja a futuro por parte de la Fed daría como resultado casi obvio una demanda creciente de Bitcoin y otras criptomonedas, sería irresponsable prometerlo o asegurarlo", advierte.

"Más allá de los pronósticos, considero que es un buen momento para poner en orden el portafolio de inversiones, revisar posiciones y considerar aumentar un poco la exposición a Bitcoin para quienes tengan interés y posibilidades de hacerlo. Los usuarios deben realizar una búsqueda exhaustiva sobre el mercado y considerar todas las opciones disponibles", concluye.