Grayscale, una destacada gestora de activos digitales, anuncia su nuevo producto, el Fondo de Ingresos Dinámicos (GDIF), enfocado en staking, dirigido a inversores adinerados y que ofrece exposición a criptomonedas basadas en PoS.

GDIF busca maximizar los ingresos mediante recompensas de participación asociadas con activos digitales de prueba de participación, como Ethereum, donde los titulares apuestan sus monedas para validar bloques y ganar recompensas.

GDIF: un nuevo fondo para inversores de élite

Grayscale ha anunciado su nuevo fondo, Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF), diseñado para administrar el staking y la retirada de varios tokens como Polkadot, Solana y Osmosis.

La composición del fondo puede cambiar según lo determine Grayscale. GDIF será el primer producto de inversión activamente gestionado por Grayscale y no estará sujeto a regulaciones de valores estadounidenses.

El fondo no será registrado como compañía de inversión según la Ley de Compañías de Inversión de EE. UU. de 1940 y no estará sujeto a ciertas restricciones y requisitos, lo que implica que los inversionistas no tendrán las protecciones de la Ley de Sociedades de Inversión.

Solo los inversores acreditados con un patrimonio neto de al menos 2,2 millones de dólares podrán acceder a GDIF.

Este desarrollo sigue a la conversión de GBTC de Grayscale en un ETF de Bitcoin al contado, que ha experimentado salidas masivas desde enero.

Grayscale está buscando lanzar un fondo similar basado en Ethereum al contado, pendiente de aprobación por la SEC.

ETF Ethereum: Fidelity propone incluir staking en su solicitud

En su más reciente solicitud, Fidelity mencionó que, a cambio de cualquier actividad de staking, el fondo recibiría recompensas en forma de ETH, que serán percibidas como ingresos para este.

"El Patrocinador podrá, de vez en cuando, apostar una parte de los activos del Fondo a través de uno o más proveedores de staking confiables, que pueden incluir a un afiliado del Patrocinador ("Proveedores de Staking")," detalló la empresa en su solicitud enmendada.

En el mercado, existen varios proveedores de staking en Ether como Lido DAO, RocketPool y StakeWise, aunque desde Fidelity no mencionaron a ninguno en particular.

¿Qué es el staking y cómo llegaría a los ETF de Ether?

El staking de criptomonedas es una forma de ganar recompensas por mantener ciertas criptomonedas en una wallet, el cual permite a los usuarios bloquear sus monedas para validar transacciones y, en este caso, proporciona un flujo de ingresos adicional a los poseedores de ETH bajo el mecanismo de Prueba de Participación (PoS).

Fidelity propuso la posibilidad de realizar staking a través de su ETF de Ether

Otros fondos como Ark Invest y Franklin Templeton también presentaron en anteriores oportunidades solicitudes de ETF spot de ETH que incluyen esta herramienta.

Fidelity es el segundo fondo de Bitcoin al contado con una mayor cantidad de Bitcoin adquirido hasta el momento, con aproximadamente 142.000 unidades de BTC.