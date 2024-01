Bitcoin volvió a bajar y profundizó su caída de las últimas jornadas: intenta mantenerse por encima de los u$s40.000 tras el cimbronazo que supone la salida masiva de los fondos cotizados (ETF) al contado, aprobados por la Comisión de Valores de EEUU (SEC) hace dos semanas.

Sin embargo, esto también afectó a los otros ETF: los de futuros, que funcionan desde hace más de dos años y son utilizados por quienes buscan asegurarse la provisión de criptomonedas con precios y fechas fijados de antemano.

En efecto, quienes apostaron a un alza de la divisa digital líder liquidaron más de 300 millones de dólares en apenas un día.

Esta nueva grieta que está afectando a Bitcoin (y promete seguir impactando en los precios) presenta un interrogante: ¿los mercados de futuros se volverán obsoletos cuando inversores institucionales y minoristas accedan a ETF Spot?.

ETF de Bitcoin: qué pasará

Según el estratega de inversiones globales de ProShares, Simeon Hyman, los mercados de futuros cripto son más maduros, líquidos y regulados en comparación con sus equivalentes spot. A estos últimos, los califica de "extraños" e influenciados por factores como FTX, Binance y otras "cosas". Su análisis cobra nuevamente vigor por estas horas.

"El tema no tiene una respuesta hoy, pero es muy interesante porque ahora se está debatiendo qué pasa con el flujo de esos fondos. Como ya sabemos, todo cayó y el fondo Grayscale es el que está alimentando la demanda", sostiene a iProUP Iván Bolé, abogado fintech y especialista en inversiones.

El experto Norberto Giúdice, conocido en redes como CriptoNorber, dice a iProUP: "El ETF es útil para instituciones o grandes empresas que quieren comprar en del mercado regulado. Pero para el comprador minorista no tiene mucho sentido". De hecho, puede operar en exchanges que suelen estar regulados y sin atarse a horarios burśatiles.

Felipe Avico, analista de mercados financieros, asegura a iProUP que "los mercados de futuros cuentan con un volumen de respaldo de negociación muy elevado y spreads ajustados. Estas características no siempre aplican a los mercados spot".

"No creo que se vuelvan obsoletos. De hecho, hay mercados de futuros de otras activos y funcionan. Seguramente caiga el volumen, porque no podían operar spot, pero las criptomonedas no tienen por qué perder la funcionalidad de los futuros", grafica para iProUP el analista José Bano.

Para el especialista, el componente especulativo sí es un problema. "Cuando no tenés los dólares, pero sabés que vas a cobrar un contrato en esa moneda, operás futuros. Por ejemplo, cuando un productor sabe que cosechará soja. En la medida que no haya un contrato futuro en cripto, no tiene mucho sentido hacerlo. Creo que va a existir, pero sustancialmente más chico que hasta ahora", completa

ETF de Bitcoin: la debacle de Grayscale

FTX Estate y el fondo de cobertura Alameda Research (empresas creadas por Sam Bankman-Fried, hoy en prisión por la quiebra de FTX) liquidaron más de la mitad de sus acciones del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), según difundió un informe de Bloomberg.

Así, FTX Estate podría haber captado unos u$s600 millones como resultado de la operación. Si bien originalmente era un fondo de inversión, GBTC se convirtió a un ETF de Bitcoin al contado tras el OK de la SEC y es más importante de todos: tiene más de u$s20.000 millones en activos.

Las ventas masivas del ETF de Grayscale hundieron el precio de Bitcoin

Esto representa cerca de la mitad del total de todos los fondos cotizados recientemente aprobados. Las acciones de GBTC se negocian en bolsa a un precio que suele ser superior al precio del activo subyacente.

Estas ventas masivas son una de las principales razones que empujó el precio de Bitcoin a la baja, que hoy se ubica 20% por debajo de su máximo histórico de noviembre 2021.

Los motivos por los cuales FTX Estate y Alameda Research se desprendieron de sus acciones no son muy claros. La posibilidad más cierta es que los inversores estén preocupados por la volatilidad del mercado de las criptomonedas y buscan reducir su exposición.

Para Bolé, "aprovechan para salirse y hacerse de cash. Es probable que hayan comprado caro y estén utilizando la aprobación como oportunidad de salida. Igual hay muchos ingresos frescos, como aspecto positivo de esta coyuntura".

"Bitcoin sigue siendo uno de los activos más seguros del mundo. Cuando este período transcurra y se realice la liquidación de FTX, la toma de ganancias arbitrales de GBTC y la distribución especulativa de ETF, lo lógico es que se recupere con fuerza", afirma.

Todo parece configurarse para que luego del halving (evento que sucede cada cuatro años, cuando se reduce a la mitad el rtimo de emisión de Bitcoin y esto impacta en su precio), Bitcoin retome la senda alcista. El próximo está previsto para abril/mayo.

Las miradas del mundo cripto están en el halving de Bitcoin, previsto para abril

ETF de Bitcoin: caída del principal exchange

Uno de los grandes ganadores de los ETF Spot es Coinbase, que concentra el 75% de los activos en custodia –entre ellos, los de Grayscale y Blackrock–, si bien JP Morgan le "bajó el precio".

Los analistas de la banca de inversión califican las acciones de la exchange como "subponderadas", argumentando justamente la caída de la cotización de las acciones de Coinbase y de los fondos cotizados.

"Seguimos viendo a Coinbase como el exchange estadounidense dominante del universo cripto, líder en el comercio e inversión de criptomonedas a nivel mundial. No obstante, creemos que el catalizador en los ETF de Bitcoin que empujó al ecosistema fuera de su invierno decepcionará a los participantes del mercado", afirman.

En una nota a los inversores, los analistas sugieren que las acciones de Coinbase no tendrán un buen desempeño. Hasta el momento, los datos de Nasdaq muestran que cayó más del 29% en los últimos 30 días y hoy cotiza cerca de los u$s120.

"Los precios de las criptomonedas están bajo presión. Con Bitcoin cayendo por debajo de u$s40.000, vemos mayor potencial para que el entusiasmo por los ETF se desinfle aún más, impulsando con ello cotizaciones más bajas de tokens, menor volumen de negociación y menores oportunidades de ingresos auxiliares para firmas como Coinbase", concluyen.