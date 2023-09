Alerta en el mercado de Bitcoin: ¿por qué temen que se acerque una caída inminente?

El ritmo alcista de Bitcoin (BTC) se disipa a medida que los cambios en la liquidez sugieren un inminente giro volátil, advierte un nuevo análisis.

Keith Alan, cofundador de la firma analista de mercados Material Indicators, compartió sus observaciones sobre los cambios en el libro de órdenes de Binance, algo que revela una lucha de fuerzas entre alcistas y bajistas débiles.

El precio de BTC estuvo atrapado en un estrecho rango desde el fin de semana, pero los datos de los intercambios sugieren que este estado de cosas podría estar al borde del cambio.

Al publicar un vistazo al libro de órdenes del par BTC/USD en Binance, Alan alertó sobre cambios "preocupantes" en la liquidez.

La oferta de soporte cayó, concentrándose alrededor de los u$s24.600 en un solo día, un nivel de precios que no se había visto en el mercado al contado desde marzo.

"Lo que resulta más inquietante, es que las mayores concentraciones de liquidez de oferta de BTC ahora se encuentran por debajo del mínimo establecido previamente en la parte más baja del rango", precisó el experto.

#BTC Liquidity is on the move again, and the sense that #Bitcoin is setting up for a #fuckery has actually been amplified since yesterday.#FireCharts shows that upside liquidity remains thin and easy to exploit, yet bids continue to step down. What is most concerning here is… pic.twitter.com/sURQVd35y4 — Keith Alan (@KAProductions) September 6, 2023