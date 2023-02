¿El 'criptoinvierno' llegó a su fin? por qué los indicadores de Bitcoin muestran que subiría aún más

La criptomoneda insignia del mercado subió más de 40% en lo que va del año y ya ronda los u$s25.000. Las claves que remarcaron los analistas

Bitcoin (BTC) y las criptomonedas mostraron un inicio de año prometedor, luego de un alza generalizada en el mercado en las primeras semanas de 2023.

Lurgo de un 2022 complicado para la industria marcado por el 'criptoinvierno' (tal como se denomina a la fase bajista que se prolongó todo el año pasado), BTC vislumbró un crecimiento cercano a 40% y ronda los u$s25.000 por unidad.

Este aumento generalizado del rubro, produjo el optimismo de los inversores y de los índices asociados a la moneda digital, que pronosticaron que el mercado alcista se extenderá en los próximos meses.

Bitcoin prolongará su alza en 2023, según los indicadores

En este contexto, fueron varios los indicadores que aparecieron en las últimas semanas que vaticinaron el fin del criptoinvierno.

Por ejemplo, la consultora de análisis Glassnode detalló que 4 de 10 indicadores clave que trabajan mostraron índices de un nuevo inicio de mercado alcista para la criptodivisa.

Según Glassnode, BTC forma su piso de manera paulatina para este año, un hecho sobre el que coinciden la mayoría de los especialistas y que es indicativo de ciclo alcista.

Bitcoin (BTC), la criptomoneda insignia del mercado, arrojó signos positivios de recuperación desde el comienzo del 2023

Por otro lado, vislumbraron un aumento en la demanda de la moneda digital, reflejado en la actividad de la red.

Uno de los indicadores más concluyentes que describió la empresa es el 'detector de cambio de ciclo' en el que, al igual que lo ocurrido en 2015 y 2019, la criptomoneda mostró sendas recuperaciones tras fases prolongadas de constantes bajas en su precio.

¿Qué es el copy trading y por qué crece como alternativa de inversión cripto?

Por ese motivo, muchos inversores vuelven a ilusionarse con el universo de las monedas digitales y otros a incursionar por primera vez en él.

Sin embargo, invertir en el ecosistema puede ser un negocio arriesgado. Por eso, el Copy Trading se consolida como una de las estrategias más utilizadas por aquellos principiantes en el mundo de las finanzas digitales.

El Copy Trading es la posibilidad de copiar estrategias de los que más saben, es decir, de traders experimentados en comprar y vender criptomonedas. El mecanismo es sencillo, el operador que copia vincula su cuenta con del trader original, y las operaciones se ejecutan de manera sincronizada.

El beneficio es doble: por un lado, el operador puede detener las operaciones que se copian cuando desee, y administrarlo por su cuenta cuando crea que ya puede hacerlo de manera autónoma. Y por el otro, el trader que es seguido obtiene comisiones, que pueden ser mensuales, como forma de compensación por compartir sus conocimientos.

Seguir a traders experimentados garantiza la minimización de los riesgos

Inversión cripto: ¿qué plataformas permiten hacer 'copy trading'?

Para poder realizar Copy Trading, los usuarios tienen que elegir la estrategia que quieran utilizar mediante una plataforma digital concreta. Y cuando un trader hace una operación, se pueden copiar los movimientos de manera automática porque las cuentas van a estar sincronizadas.

Borja Menéndez Muñoz, founder y CEO de Goonder, partner de Etoro, cuenta a iProUP que "todos los brokers tiene que hacer una especie de formulario para ver qué tipo de experiencia se tiene".

"Hay diferentes legislaciones, según los países, pero la mayoría le exige un proceso de KYC (Know yours costumer) para que no puedan ofrecer determinados productos o conocimientos si no tienen la preparación para a ello", añadió.

Según el sitio Copythiertrades, "los clientes van al sitio web o la aplicación comercial de una agencia de corretaje, se registran y cargan sus documentos de verificación. Una vez que se abre la cuenta, el trader le dará acceso a su plataforma de operaciones en vivo donde se puede administrar sus fondos, ya sean depósitos o retiros y comenzar a operar".

Etoro: es uno de los más famosos. Ofrece una gran variedad de pagos

es uno de los más famosos. Ofrece una gran variedad de pagos AvaTrade: Tiene un monto mínimo alto para participar. Pero es uno de los más elegidos del mercado

Tiene un monto mínimo alto para participar. Pero es uno de los más elegidos del mercado Plus 500: Tiene spreads ajustados pero se puede regular el monto que le asigne

Un ejemplo es Etoro, uno de las plataformas más populares, que cuenta con más de 3.000 seguidores, y opera como red social basada en el conocimiento colectivo. Se puede empezar con una consulta a expertos, y después volverse uno. Además, opera con 10 criptomonedas diferentes.

La plataforma, también, lleva un registro de los traders con mejor rankig de inversiones, y el porcentaje de ganancia que obtuvieron en los últimos doce meses. Además, ofrece una mini biografía de cada inversor que se puede seguir.

¿Cuáles son los riesgos asociados a este tipo de inversión?

Si bien existen numerosas plataformas para aplicar esta estrategia. También, se pueden utilizar aquellas que operen con dinero virtual gratuito como una forma de comprender el mecanismo y hacerse de experiencia antes de arriesgar capital.

Arriesgar capital basandose en la experiencia

También, si se opta por comenzar con dinero real, se puede poner un tope stop loss. "El usuario ya puede saber cuánto es la cantidad máxima que puede ganar, y cuanto puede perder. Se trata de que el usuario sea muy consciente de que invertir implica riesgos y que ese riesgo este ajustado a la experiencia y a la capacidad de la tolerancia al riesgo de cada cliente", resaltó Borja Menéndez Muñoz.

El experto agregó que: "El copy trading hace que se pueda seguir, como si fuera una red social a alguien que sabe. El usuario puede settear, con qué parte de su patrimonio participar".

Y subrayó: "En Goonder tenemos un modo práctica, en el que ofrecemos u$s50.000 ficticios para que los usuarios puedan ver cómo es la aplicación, tanto de la parte cripto como la parte de la acciones. Y se puede conectar con un brokers de verdad".