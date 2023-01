Las CBDC ocuparán de lleno el sector de los pagos, pero desde un modelo híbrido

Para un reconocido directivo de una de las tecnológicas más importantes del mundo, estás monedas digitales son el futuro del dinero

El socio ejecutivo de IBM Consulting, Shyam Nagarajan, manifestó que las CBDC (Central Bank Digital Currencies) tienen el potencial para cambiar los sistemas de pago actualmente vigentes, pero "deben operar bajo un modelo híbrido".

En una entrevista que brindó para CoinDesk en el Foro Económico Mundial en Davos, el experto manifestó que estas monedas digitales "están reemplazando el actual sistema de moneda digital y, en cierto modo, están controladas".

"Esta es una excelente posición, donde es necesaria una combinación de permisos y ausencia de permisos", añadió.

Además, el ejecutivo de IBM hizo referencia a la aplicación de un modelo híbrido donde plantea la combinación de aspectos que garanticen un control sobre la moneda, junto con ciertas libertades para que las personas puedan hacer uso de dichos activos con plena confianza.

Pero el experto recalcó que este sistema también debe garantizar principios clave como la privacidad de las operaciones.

En cuanto al futuro de las CBDC, Nagarajan vaticinó que como muchas de las criptomonedas respaldadas por bancos centrales aún están en desarrollo y bajo pruebas piloto, considera que mientras tanto las stablecoins están mostrando la utilidad que tendrían estos sistemas, siendo soluciones provisionales hasta que las versiones digitales de las monedas fiat entren en vigencia.

Qué son las CBDC

La importancia de las CBDC

La pandemia aceleró la adopción de las criptomonedas por parte de los inversores como una nueva herramienta para resguardar sus ahorros.

Con el mundo dirigiéndose cada vez más hacia lo digital en la forma de ver el dinero, los bancos centrales decidieron investigar y, en algunos casos, ya lanzaron o probaron, sus propias versiones digitales de papel moneda.

Estas herramientas fueron llamadas monedas digitales del banco central o CBDC.

Según las entidades, es una forma de llevar las finanzas tradicionales a un mejor futuro para ayudar al comercio mundial.

En la superficie, las monedas digitales de los bancos centrales son simplemente la respuesta de las finanzas tradicionales a la amenaza percibida de las criptomonedas y el mundo emergente de los activos digitales.

En este escenario surge la pregunta es, ¿por qué los necesitamos? Las CBDC se exploran como formas virtuales de la moneda fiduciaria de un país.

Las Central Bank Digital Currencies serán claves en el futuro de los pagos digitales

La consultora Deloitte publicó una investigación donde expone que las Monedas Digitales del Banco Central serán el epicentro del futuro de las formas de transferencia de valor.

"Central Bank Digital Currencies: Building Block of the Future of Value Transfer" ubica a las CBDC en el estatus de algo "Inevitable" porque poseen el potencial de ser la innovación más generalizada en el espacio digital y de pagos.

Además, según el estudio, estás tendrán "un impacto fundamental en todos los participantes en la industria global de servicios financieros".

"Las Monedas Digitales del Banco Central tienen el potencial de ser la innovación más generalizada en el espacio digital y de pagos que impactará fundamentalmente a todos los participantes en la industria global de servicios financieros. Una moneda digital del banco central es una innovación en la forma de dinero emitido, así como la infraestructura subyacente en la que se pueden realizar transacciones de pagos", sostienen.