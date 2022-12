Impuestos, cargas, topes: todo sobre lo que tenés saber cuando comprás por internet en el exterior

EL gobierno no ha hacho simple la posibilidad de comprar bienes y servicios en el exterior, pero hay formas de lograrlo, y hasta recuperar dinero

En este artículo te vamos a explicar qué impuestos por compras al exterior se pagan en Argentina durante este 2022. Puntualmente, te vamos a detallar cuánto se paga y qué recargos hay. Además te vamos a develar cuánto se puede comprar del exterior sin pagar impuestos 2022.

Y también te vamos a detallar cuánto se paga en la Aduana Argentina en 2022. Y por último, daremos respuesta a una pregunta que desvela a muchos argentinos: qué recargo tienen las compras con tarjeta en el exterior.

¿Cuánto se puede comprar del exterior sin pagar impuestos 2022?

En la actualidad, de acuerdo a la normativa reglamentaria vigente, se pueden traer bienes del exterior sin pagar impuestos siempre y cuando no superen los u$s500 en bienes. Vale tener presente que para aplicar a esta "franquicia" debemos viajar por vía marítima o aérea. A su vez, podemos comprar hasta u$s500 en el free shop de llegada sin abonar impuestos.

En el caso de que viajemos por tierra o río, el límite es de u$s300 por persona y el freeshop de llegada no tiene franquicia, salvo en Puerto Iguazú, donde tenemos una franquicia de 500 dólares.

Si llegamos a superar dichos límites, deberemos pagar el 50% sobre el excedente. Por ejemplo, si realizamos gastos por u$s900, el excedente es de u$s400. Si aplicamos el 50% sobre dicho excedente, deberemos pagar u$s200 en concepto de impuestos.

Impuestos compras al exterior: cuánto se paga y qué recargos hay

Cabe recordar que estos límites son de una sola vez por mes, es decir, que, en el caso de viajar más de una vez en el mismo mes, sólo podremos usar una vez estos valores "exentos", por lo que deberemos pagar el 50% sobre el total.

Por ejemplo, supongamos que en un mes hicimos dos viajes en avión. En el primero gastamos u$s 750, por lo que deberemos descontar los u$s 500 permitidos, quedando u$s 250 de "excedente", por lo que, al aplicar el impuesto, deberemos abonar 125 dólares.

En el segundo viaje volvimos a gastar u$s750. Sin embargo, en este caso abonaremos mucho más, ya que no podemos descontar esos u$s500, sino que el 50% se aplicará sobre el total. Es decir, pagaremos el 50% de los u$s750 gastados, por lo que deberemos abonar u$s375 en concepto de impuestos aduaneros.

A su vez, la ley exime del pago a un teléfono celular y a una computadora portátil o tablet, por considerarlos artículos personales sin importar la marca ni el precio que hayamos pagado por dichos bienes.

¿Cuánto se paga en la Aduana Argentina 2022?

Tal como ya mencionamos en el artículo, el impuesto aduanero para los bienes comprados en el exterior es del 50% sobre el excedente de u$s500, en el caso de que sea nuestro único viaje por vía aérea o marítima en el mes calendario, ya que, a partir del segundo mes, el 50% se aplica sobre el total.

En el caso de hacer un viaje por vía terrestre, el 50% se aplica sobre el excedente de u$s300. Al igual que en los viajes por vía aérea o marítima, el monto no imponible se aplica una sola vez por mes calendario.

¿Cuánto es el impuesto por compras en el exterior?

Respecto al impuesto por compras al exterior, corresponde la siguiente carga fiscal: para los bienes es del 50% sobre el excedente de u$s500, en el caso de que sea nuestro único viaje por vía aérea o marítima en el mes calendario, ya que, a partir del segundo mes, el 50% se aplica sobre el total.

Si se trata de un viaje por vía terrestre, el 50% se aplica sobre el excedente de u$s300. Al igual que en los viajes por vía aérea o marítima, el monto no imponible se aplica una sola vez por mes calendario.

¿Qué recargo tienen las compras con tarjeta en el exterior?

De acuerdo a la Resolución General 5272/2022 de AFIP que se encuentra en plena vigencia, ya rige una percepción adicional del 25% para cierto tipo de operaciones en moneda extranjera y pagos a sujetos del exterior.

Por lo tanto, el recargo que tienen las compras con tarjeta en el exterior se conforma de la siguiente manera:

30% del Impuesto PAIS + 45% de la Percepción de Ganancias si el consumo por sujeto en el mes es de hasta u$s300

30% del Impuesto PAIS + 45% de la Percepción de Ganancias + 25% de la nueva Percepción de Bienes Personales si el consumo por sujeto en el mes es superior u$s300. No actúa como franquicia. Si es más de u$s300, todo se paga con el 25% y no el execedente de u$s300.

En tanto, la compra de pasajes, paquetes, alojamientos, para viajar al exterior tienen el 30% del Impuesto PAIS + 45% de la Percepción de Ganancias + 25% de la nueva Percepción de Bienes Personales, indicó iProfesional.